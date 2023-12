Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 27 dicembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, ci sarà un plenilunio del cielo del Cancro, in quadratura al tuo Sole. Faresti meglio a non programmare grandi eventi che potrebbero affaticarti, ma destinare questo giorno al puro relax in famiglia.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, secondo l’oroscopo di Branko domani potrai contare su uno splendido Plenilunio in Cancro che potrebbe portarti quelle buone notizie che desideri ricevere da un po’ di tempo. Preparati a vivere delle novità entusiasmanti.

Gemelli

Cari Gemelli, si preannuncia una giornata incredibilmente proficua, specie per i Gemelli alla ricerca di un finanziatore. Nelle prossime ore potrebbe saltare fuori proprio lo sponsor che farà al caso loro, disposto a finanziare un progetto importante.

Cancro

Cari Cancro, una splendida Luna brillerà proprio nel tuo cielo: un evento che ti riempirà di forza e di vitalità. Sarai più aperto, socievole e disponibile nei confronti degli altri, desideroso di passare del tempo in mezzo alla gente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 27 dicembre 2023, il plenilunio in Cancro ti regalerà uno charme e un carisma che non passeranno inosservati ai più. Chi è single da tempo, dovrebbe sfruttarlo al massimo mettendosi in gioco, facendo nuove conoscenze.

Vergine

Cari Vergine, come indica l’oroscopo di Branko finalmente l’umore migliorerà di gran lunga, merito di una bellissima Luna nel cielo dell’amico Cancro. Questa Luna riscalderà il tuo cuore, il rapport di coppia e i legami famigliari. Quale miglior occasione se non questa per passare del tempo con le persone che ami?

Bilancia

Cari Bilancia, questo plenilunio potrebbe causarti un leggero calo fisico: nulla di cui preoccuparsi, ma in questa giornata faresti bene a non prendere troppi impegni. Approfitta delle prossime ore per riposare un po’ di più e ricaricare le batterie.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questa incantevole Luna in Cancro potrebbe spiazzarti, portandoti qualcosa di inaspettato come la possibilità di fare un viaggio, magari oltre i confini nostrani. Prendi al volo l’occasione, senza pensarci due volte!

Sagittario

Cari Sagittario,

finalmente la Luna non sarà più opposta e tu potrai recuperare energia, voglia di fare e lucidità mentale. E chissà questo plenilunio non ti regali anche qualcosa in più, come un’entrata che non ti aspettavi…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko domani ci sarà una Luna opposta che potrebbe dimostrarsi più insidiosa del dovuto. Nel corso della giornata un ex potrebbe rifarsi vivo dopo molto per discutere con te. Quel che conta sarà mantenere la calma e non cadere nella trappola delle provocazioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 27 dicembre 2023), ci sarà un cambio di Luna che potrebbe offrirti una novità interessante nel lavoro. Potresti ricevere l’offerta di un nuovo incarico del tutto inatteso che ti ripagherà degli sforzi compiuti in passato. Se così fosse, accettalo senza riserbo.

Pesci

Cari Pesci, finalmente una splendida Luna che ti aiuterà a risvegliare un sentimento, a riavvicinarti a una persona, ad aprirti agli altri. Non dovresti sprecarla, rimanendo da solo in casa. Fatti bello ed esci, incontra nuova gente. Chissà cosa potrebbe accaderti…