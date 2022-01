Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore dovrete cercare di puntare sulla stabilità e la fiducia. Bene la forma fisica, ma attenzione alla dieta: basta con i dolci…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non dovete dare modo agli altri di occuparsi delle vostre cose personali. Cercate di tenere a bada il nervosismo: meglio allontanare le persone negative.

Gemelli

Cari Gemelli, siete liberi di fare e dire quello che volete. A chi volete. Bene, le azioni finanziarie promettono grandi cose e avete tantissime idee in mente da mettere in pratica.

Cancro



Cari Cancro, in questo periodo avete troppe preoccupazioni e avete bisogno di riposarvi di più. Troppo lavoro da fare all’orizzonte, meglio trovare un equilibrio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 26 gennaio 2022), vi state esprimendo con più libertà e questa è un’occasione da cogliere al volo. Bene l’amore, avete tanta energia: mostratevi agli altri per quello che siete davvero.

Vergine

Cari Vergine, nelle prossime ore tutto andrà bene, poi qualcuno verrà a “piangere” da voi. Cercate di mantenere la calma e di non fare danni. Se necessario, mordetevi la lingua.

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di investire di più nel vostro rapporto sentimentale. Le critiche arriveranno: molti non vi vedono romantico. Andate avanti per la vostra strada.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, bene i contatti con gli altri, ma meglio se fate tutto con calma. Cercate di seguire le vostre priorità e non quelle degli altri.

Sagittario

Cari Sagittario, non temete: arriveranno presto le soddisfazioni, tutti gli sforzi verranno ripagati e arriverà l’ora di festeggiare. Occhio, però, ai lievi disturbi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in queste ore non bisogna prendere decisioni affrettate, c’è prima da fare chiarezza e capire bene come muoversi. Bene la forma fisica, non tutti riescono a stare al vostro passo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 26 gennaio 2022), buone notizie in arrivo: cercate di sfruttare al massimo questo momento di pace e tranquillità. Occhio alla dieta.

Pesci

Cari Pesci, basta con i conflitti, voi siete sempre i vincitori. Cercate di avvicinarvi alle persone, il contatto umano vi fa bene e vi aiuterà a rilassarvi.