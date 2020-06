Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, dopo il novilunio in cancro, segno interessato dall’andamento della famiglia d’origine, con attenzione ai figli, la Luna inizia ad illuminare un altro campo legato ai sentimenti, il Leone. Sono sentimenti d’amore e il vostro è in crescita, presto vi mancherà il fiato dalla felicità, Marte porterà con sé occasioni anche ai rinunciatari.

Toro

Cari Toro, Mercurio è il pianeta degli affari e adesso è in campo favorevole per i contatti professionali. Dovreste aver in questo periodo diversi progetti in testa, in previsione dell’eccezionale protezione dei grandi pianeti. Oggi la Luna in Leone manda in altre direzioni, ma voi conoscete bene la strada che porta verso casa e là troverete serenità.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko vi attendono due giorni di Luna in Leone, 48 ore di contatto con Venere nel vostro segno, combinazione leggera e appassionata per l’amore, che incide in modo formidabile anche su affari finanziari. Mercurio mette in moto diverse opportunità da consolidare e darà una svolta alle trattative nelle collaborazioni.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko c’è un’aria internazionale nel vostro segno, le possibilità che annunciano le stelle si espandono in diverse direzioni, vicino e lontano. Conviene approfittare delle facilitazioni che porta Marte in Pesci con Nettuno per spingersi il più lontano possibile, magari potreste trovare un tesoro, la vita è imprevedibile.

Leone

Cari Leone, Luna nel segno apre le porte a un’estate marziana, significa che l’astro che avrà primaria importanza nella vita affettiva e professionale sarà Marte in Ariete. Ci sarà altra assistenza di altre stelle, ma il successo della stagione dipende molto da lui, l’amante di Venere, ora in aspetto delizioso. Cominciate a fare come i gatti in amore, in questo non avete concorrenza.

Vergine

Cari Vergine, la bella novità del primo mese d’estate è la posizione gentile di Mercurio che porta persone importanti nella vostra vita, l’influsso dal Cancro reca nuovi amici affettuosi, aiuta a risolvere problemi tra ex coniugi. Presto farà anche innamorare di nuovo. Momenti di caduta dell’energia sono dovuti ancora a Marte.

Bilancia

Cari Bilancia, con questa Luna in Leone, appassionata e aperta al mondo dell’amore e della passione fisica, incamminatevi verso il vostro personale primo quarto, domenica, fase benaugurante anche se c’è qualche pianeta ostile, per un giorno che crea un’atmosfera spensierata per ricevere amici e conoscenti.

Scorpione

Cari Scorpione, tra pochi giorni Saturno di nuovo positivo, ma oggi è ancora critico, si scontra con Luna in Leone e quadra Urano, francamente troppo. Secondo Branko, fate un lavoro programmato ma senza darci troppo dentro, le difficoltà arrivano improvvise. La filosofia da adottare è perché insistere oggi quando venerdì ci sarà una Luna più gentile. Non è facile riprendersi dallo stress dei mesi primaverili.

Sagittario

Cari Sagittario, fuoco, aria, terra e acqua, i quattro elementi sono interessati al vostro segno, confermano l’importanza del momento che state vivendo. I primi sei mesi sono andati, prima o poi potrete anche recuperare qualche posizione perduta, intanto oggi la Luna in Leone apre la vostra estate con promessa d’amore, passione, avventura.

Capricorno

Cari Capricorno, Giove e Marte sono come due bronzi di Riace, ancora in mostra nella galleria della vostra vita, puntate ancora sulle conquiste passionali. La donna Capricorno è la più favorita secondo Branko, trova un uomo che le dice “sarò il tuo bronzo di Riace, uno dei due, come vuoi tu”. Meno esaltante la vita intima dell’uomo, troppo abituato a portare le lotte esterne tra le mura domestiche.

Acquario

Cari Acquario, ne farete subito una storia di questa Luna per due giorni opposta dal Leone secondo l’oroscopo di Branko, certo un po’ di ragione l’avete anche voi, non solo il coniuge, il matrimonio e i legami di vecchia data anche quelli non ufficiali risentono di questa fiamma, ma avrà effetto anche sulle persone sole. Non saranno magari amori per la vita ma in fondo spesso non li cercate neanche voi.

Pesci

Cari Pesci, Sole e Mercurio in Cancro, due ottime protezioni per attività, studio e famiglia, due giorni di Luna nel punto giusto, in Leone, crea dei vantaggi economici. Va aggiunto che tutti gli influssi sono in diretta con Marte, ma ancora in grado di creare spettacoli di prima visione in vari momenti della vita sentimentale.

