Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 24 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, state già pensando al weekend perché volete assolutamente prendere una pausa dal lavoro. Cercate di risolvere i problemi e di prendervi qualche giorno di pausa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non avete difficoltà, riuscite a fare presto amicizia e oggi – 24 agosto – sarete più positivi del solito. Riuscirete a dare una mano anche a un amico o partner che ne ha bisogno.

Gemelli

Cari Gemelli, volete continuare a festeggiare, ma dovete restare con i piedi per terra e tornare al lavoro e alle incombenze di tutti i giorni. Non dubitate mai delle vostre capacità.

Cancro



Cari Cancro, in queste ore di agosto avete voglia di fare festa, ma tutti sono ritornati alla realtà. Toccherà anche a voi. Cercate di mantenere la calma, anche quando vi sentite messi da parte ed esclusi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 24 agosto 2022), avete voglia di ricominciare a lavorare. Avete bisogno dei vostri colleghi perché l’unione fa forza. Cosa di cui avete molto bisogno…

Vergine

Cari Vergine, è tutto sotto controllo, ma non dovete essere arroganti e presuntuosi perché questo potrebbe portarvi dei problemi. Che ne dite di guardare il bicchiere mezzo pieno e di essere ottimisti?

Bilancia

Cari Bilancia, non siete molto felici oggi, qualcuno vi sta ostacolando e avete come l’impressione che vi stia frenando. Cercate di confidarvi con un amico e di non scendere a compromessi!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete chiuso un capitolo della vostra vita, ma ora siete pronti per scrivere un’altra pagina del libro. Avete intenzione di dare vita a un progetto, il momento è quello giusto!

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata promette bene, le sorprese sono dietro l’angolo. La creatività certo non vi manca. Così come le soddisfazioni che stanno per arrivare.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, bene la forma fisica, ma cercate di lasciarvi andare all’amore e alle emozioni ora che siete dell’umore giusto. Cogliete l’attimo!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 24 agosto 2022), siete in ottima forma, avete finalmente trovato l’equilibrio che cercavate. Basta, però, farsi domande inutili: godetevi la vita e ogni singolo istante!

Pesci

Cari Pesci, siete alla ricerca della persona giusta a cui raccontare le vostre ansie e preoccupazioni. E’ arrivato il momento di riprendersi in mano la propria vita.