Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, una giornata davvero stimolante per il vostro segno, specie dal punto di vista lavorativo. Dovete credere maggiormente in voi stessi e nelle vostre capacità, abbandonando tensioni e disagi. Le stelle sono infatti positive, quindi è il momento di spingere sull’acceleratore, anche in amore.

Toro

Cari Toro, attenzione a possibili tensioni in casa, cercate di essere molto cauti e contare a dieci prima di aprir bocca. Ci sono inoltre diversi problemi anche a livello lavorativo e per quanto riguarda il denaro. Fate bene i conti e se necessario tagliate qualcosa di superfluo. Serve dunque calma e serenità, ma abbiate fede perché le soluzioni arriveranno prima di quanto credete.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo periodo serve grande prudenza e tanta pazienza. Le cose non girano come vorreste, quindi siete parecchio nervosi e potreste facilmente litigare con il partner o con chi vi circonda. Evitate di provocare o creare discussioni inutili, se non volete rovinare rapporti preziosi. Per fortuna si tratta di un periodo passeggero: presto ritroverete serenità e positività.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko le stelle oggi saranno davvero generose e positive per il vostro segno. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti con serenità. Una situazione da sfruttare al meglio, per rimettervi in gioco e costruire qualcosa di nuovo. In amore se ci sono stati litigi con il partner è il momento di chiarirvi e trovare una soluzione.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata davvero vivace e ricca di novità. Ottime prospettive soprattutto per i single: il vostro fascino è alle stelle, per cui molte persone cadranno ai vostri piedi. Chi invece vive già una relazione stabile troverà un’intesa mai vista prima con il partner, tanto che potreste decidere di fare un passo in avanti importante come il matrimonio o una convivenza. Sul lavoro siete determinati ed estroversi: un carattere che verrà apprezzato.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, una giornata buona per il vostro segno anche se senza particolari guizzi. Chi è single può finalmente rimettersi in pista, ma non cercate di presentarvi per quello che non siete. Meglio essere sinceri, anche perché le bugie hanno le gambe corte. Chi vive una relazione stabile può ritrovare serenità con il partner: sicuramente apprezzerà la vostra spontaneità. Sul lavoro tirate fuori gli artigli e dimostrate le vostre capacità.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata davvero tranquilla. Buone prospettive per i single, che potrebbero ricevere un invito inaspettato e sorprendente. Difficile dire di no. Chi invece è già in coppia può riempire il partner di grandi attenzioni. Sul lavoro siete un po’ già di morale: avete poca voglia e non riuscite proprio a non farlo notare. Energie buone da sfruttare per portare avanti i vostri progetti.

Scorpione

Cari Scorpione, giornata davvero positiva per il vostro segno. I single saranno molto socievoli e pieni di energie, per cui potrebbero presto fare colpo su qualcuno di interessante. Anche chi è in coppia sarà particolarmente grintoso e voglioso di fare nuove esperienze: approfittatene per trascorrere più tempo con il partner. Sul lavoro avete ottenuto risultati molto positivi, continuate così.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko si prevede una giornata molto interessante per il vostro segno. I single potrebbero ricevere una proposta o una dichiarazione inaspettata da parte di una persona che vi piace. Può essere giunto il momento di fare sul serio. Le coppie stabili possono organizzare qualcosa di speciale con il partner. Sul lavoro portate avanti nuovi progetti, presto si trasformeranno in qualcosa di concreto.

Capricorno

Cari Capricorno, le difficoltà non mancheranno in questa giornata. Chi è single deve essere meno permaloso e riuscire ad aprirsi maggiormente, altrimenti continuerete a restare chiusi in voi stessi. Chi non vi conosce infatti non amerà questo vostro carattere, che va smussato. Sul lavoro è meglio restare con i piedi per terra: non è il momento di viaggiare troppo con la fantasia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko questa sarà una giornata particolarmente impegnativa. I single hanno finalmente le idee chiare e sanno cosa vogliono davvero: andatevelo a prendere ad ogni costo. Il vostro partner vi darà una mano, ma non fatevi condizionare troppo dai pensieri che vi passano per la testa. Sul lavoro è il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno: portate a casa ottimi affari.

Pesci

Cari Pesci, giornata altalenante. In amore infatti siete dinamici e spiritosi, anche se le coppie potrebbero vivere momenti di tensione con il partner. Cercate di mantenere la calma e parlarne per trovare una soluzione. Sul lavoro vi sentite oppressi, cercate di mantenere la calma. Valutate se è il caso di cambiare aria.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 23 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 23 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 23 settembre 2020