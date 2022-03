Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 23 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata positiva in amore. Potete credere ai sogni e ai vostri progetti di vita, molto più di quanto fatto nel recente passato. Avete infatti maggiore fiducia e speranza in voi stessi e nelle vostre capacità. La forma fisica è ottima, ma attenti a non esagerare e non finire sotto stress, avete bisogno di una pausa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è il momento di dare una svolta alla vostra vita. Cercate di cambiare direzione. Vedrete che vi farà bene. Le energie non vi mancano e neppure le risorse per fare bene. Mettete a punto i vostri progetti, senza paure o freni.

Gemelli

Cari Gemelli, cercate un equilibrio dal punto di vista finanziario. Fate chiarezza e vedrete che le energie non vi mancheranno. È importante sapere bene ciò che volete ottenere e dare il massimo. Attenti perché qualcuno farà di tutto per mettervi i bastoni fra le ruote. Andate dritti per la vostra strada.

Cancro



Cari Cancro, avrete in mano la vostra guida e vedrete che anche chi lavora con voi troverà una guida fedele e affidabile. Evitate discussioni inutili, rischiate di perdere energie preziose inutilmente. Affrontate tutto con calma e vedrete che potrete trionfare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 23 marzo 2022), la pazienza non è la vostra virtù migliore, soprattutto in questa giornata. Cercate di mantenere la calma e la pazienza. Evitate critiche pretestuose ed accogliete quelle costruttive che possono aiutarvi a dare una svolta alla vostra vita. Avete bisogno di riposare un po’.

Vergine

Cari Vergine, seguite il vostro intuito e vedrete che non rimarrete delusi. In questo periodo potete allontanare cattivi pensieri e abitudini scorrette. Ne va anche della vostra salute. Rimettetevi a dieta e mangiate sano, la prova costume si avvicina. Se ci sono stati litigi con il partner, cercate di chiarirvi.

Bilancia

Cari Bilancia, finalmente stanno per arrivare belle soddisfazioni e risultati positivi. Chi ha iniziato qualcosa di speciale nelle ultime settimane può costruire un progetto importante. Ormai siete pronti a tutto e potete costruire qualcosa di speciale. Attenzione a non aprir bocca a sproposito, le parole possono ferire più della spada.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete superato problemi e delusioni, e siete pronti a costruire e prendere in mano la vostra vita. Forse però non è ancora il momento giusto per prendere decisioni importanti. Mantenete la calma e vedrete che le energie non vi mancano.

Sagittario

Cari Sagittario, avete tanta energia e anche la saggezza giusta per prendere decisioni importanti. Non trascurate la dieta e in generale la cura del corpo. Ultimamente avete sgarrato spesso e ora qualche chiletto in più si nota. Oltre all’estetica, ne va anche della salute. Intervenite prima che sia tardi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, affidatevi al vostro istinto e non rimarrete delusi. In questo periodo infatti siete particolarmente ispirati e potrete prendere decisioni importanti, che attendevate da tempo. Buttatevi alle spalle le cattive abitudini, soprattutto per quanto riguarda le scelte alimentari. Non trascurate la salute.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 23 marzo 2022), in questo periodo vi sentite con la testa fra le nuvole, non siete motivati e non capite bene da che parte state andando. Inoltre la stanchezza si fa sentire. Mantenete la calma e staccate il cervello concentrandovi su un hobby che vi piace.

Pesci

Cari Pesci, tante cose si muovono intorno a voi, ma non amate molto i cambiamenti, soprattutto improvvisi. Cercate allora di mantenere la calma e andare dritti per la vostra strada. Ricaricate le pile e ricreate una sorta di pace interiore, per affrontare tutte le sfide del quotidiano.