Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 19 luglio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 19 luglio 2023:

Ariete

Cari Ariete, avete bisogno di alleati per raggiungere i vostri obiettivi, perché da soli non potete superare tutti gli ostacoli di fronte a voi in questa giornata. Imparate ad andare oltre le apparenze.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vi tocca stringere i denti per stare al passo con tutti gli impegni: casa, lavoro, parenti, piccole incombenze… non dimenticate di prendervi cura anche di voi stessi però.

Gemelli

Cari Gemelli, avete ottime chance di ottenere delle soddisfazioni sugli affari. Soluzioni sono alla vostra portata, specialmente quelle che risolvono conflitti che vanno avanti da tempo.

Cancro



Cari Cancro, gli spostamenti astrali di oggi vi provocano un po’, con il risultato che siete più nervosi e stressati in generale. Rimandate le questioni emotive a miglior data e concentratevi sulle faccende pratiche.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 19 luglio 2023), l’estate si fa sempre più entusiasmante, anche sul fronte professionale: sono in arrivo delle succose novità. Una conoscenza fatta di recente potrebbe evolvere in modi inaspettati.

Vergine

Cari Vergine, questo mercoledì inizia nel segno dell’azione. Le stelle odierne vi danno la forza di trovare le parole più adatte per spiegarvi con efficacia. Fate attenzione alla guida.

Bilancia

Cari Bilancia, gli aspetti sentimentali dei vostri legami passano in secondo piano, suscitando qualche screzio. Tuttavia, al momento opportuno sapete fare la ciò che serve per andare d’accordo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, date maggiore importanza al lavoro di squadra, se volete avere successo. Favorite le attività pratiche e le attività all’aria aperta.

Sagittario

Cari Sagittario, gli astri di oggi vi ‘regalano’ una dose extra di stress e demotivazione. La comunicazione con gli altri è faticosa, come anche saper gestire al meglio le proprie reazioni…

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la settimana in corso è peculiare: abbandonare la vostra solita routine può essere positivo, ma stancante. Concedetevi più che potete dei momenti di riposo ed evitate la folla.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 19 luglio 2023), mercoledì all’insegna dell’allegria: la fortuna oggi è dalla vostra parte. Occasioni d’oro se siete single: non restate a casa, un incontro speciale vi sta aspettando…

Pesci

Cari Pesci, il periodo è ottimo per viaggiare e scoprire nuove location in solitaria. Lasciate temporaneamente le responsabilità a casa: avete bisogno di un periodo di svago da spendere in piena libertà.