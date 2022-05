Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 18 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 18 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi – 18 maggio 2022 – vi vede protagonisti, attenzione solo a non esagerare. Potreste tornare a casa stanchi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete molto altruisti e disponibili e talvolta gli altri possono approfittarsene. Cercate di imporvi e fatevi sentire se le circostanze lo richiedono.

Gemelli

Cari Gemelli, avete molte cose da fare ma l’energia non vi manca! Favorite le collaborazioni e i nuovi progetti lavorativi. Ci sarà da rimboccarsi le maniche.

Cancro



Cari Cancro, nelle prossime ore cercate di non agitare le acque, possibili piccoli screzi con capi e referenti. Prima di esporvi contate sempre fino a 10.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 18 maggio 2022), la giornata vi vede protagonisti, il vostro charme non passerà inosservato e conquisterete le simpatie di chi vi sta intorno.

Vergine

Cari Vergine, la giornata di oggi – 18 maggio – partirà a rallentatore, qualche piccolo dubbio di coppia presto si scioglierà nel migliore dei modi.

Bilancia

Cari Bilancia, fate attenzione a qualche malinteso lavorativo, sarebbe meglio giocare di diplomazia e non prendere le cose troppo di petto. Perché cercare lo scontro?

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata che state per vivere ha una bella energia: volete fare molte cose e la vostra intraprendenza vi porterà lontano! Contatti favoriti.

Sagittario

Cari Sagittario, l’energia è in recupero, se ultimamente qualcosa con il partner non è andato come pensavate e desideravate, approfittatene per aprire un dialogo. Chiaritevi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete molte cose da fare ma le sfide non vi spaventano affatto, riuscirete a portarvi a casa dei bei risultati. Avanti così!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 18 maggio 2022), la stanchezza sul lavoro comincia a farsi sentire ma è pur vero che ultimamente vi siete dati davvero tanto da fare! Approfittate della serata per rilassarvi e recuperare le energie. La settimana è ancora lunga…

Pesci

Cari Pesci, in amore i nuovi flirt sono favoriti, potreste riscoprire delle belle emozioni! Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è propizio, cambiamenti in vista.