Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 17 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 17 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, è una bella giornata secondo l’oroscopo di Branko. Soprattutto a livello economico c’è una bella ripresa, dopo qualche settimana di difficoltà e ristrettezze potrete vedere le vostre entrate rimpinguarsi. La forma fisica è al top, state seguendo un regime serrato di allenamento e sta dando i suoi frutti.

Toro

Cari Toro, è una bella giornata per recuperare un po’ di benessere psicofisico. Siete molto soddisfatti di come stanno andando le cose sul lavoro, meno per quanto riguarda l’amore, ma ci saranno sorrisi nel prossimo futuro. Non perdete la speranza.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi avrete le vostre soddisfazioni dopo tanto impegno e tanto lavoro. I vostri frutti sono ormai maturi per essere raccolti, anche in amore.

Cancro

Cari Cancro, avete tanti obiettivi a breve termine, soprattutto sul lavoro, visto che dopo tanto impegno pensate di meritarvi quella posizione a cui ambite da tempo. Cercate di pensare anche al fisico e alla salute, nel frattempo.

Leone

Cari Leone, sul lavoro dovete mettere più impegno se volete una certa considerazione, oppure dovreste rinegoziare alcune vostre collaborazioni e renderle più rispondenti ai vostri bisogni.

Vergine

Cari Vergine, con la persona che ami potete raggiungere un accordo importante per impostare alcuni progetti futuri. Saprete decidere in armonia, e questo rafforzerà ancora di più il vostro rapporto di coppia.

Bilancia

Cari Bilancia, non prendete troppi impegni in questo periodo, ma aspettate tempi migliori tra qualche settimana, soprattutto se si parla di affari. Se si parla di amore, invece, è proprio il momento giusto per buttarsi.

Scorpione

Cari Scorpione, in questi giorni per voi è molto importante il lavoro, quindi continuate ad impegnarvi come state facendo e avrete delle belle soddisfazioni. In casa potreste pensare ad alcuni cambiamenti per l’arredamento: potrebbe essere molto stimolante.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko oggi vedrete la restituzione di un prestito che avete fatto qualche tempo fa. Questa entrata di denaro sarà molto utile e potrete pensare di investirla in qualche trattamento di benessere.

Capricorno

Cari Capricorno, dovete cercare di lasciare da parte la gelosia e fidarvi di più del partner, soprattutto se vi sta dimostrando tanto nell’ultimo periodo. Continuare a stuzzicarlo con certi discorsi potrebbe avere delle conseguenze gravi.

Acquario

Cari Acquario, una bella gita è proprio quello che ci vuole per ritrovare un po’ di sintonia con il partner. Avete bisogno di leggerezza e potrete trovarla nei prossimi giorni, lasciando stare alcuni pensieri e mettendo a tacere le preoccupazioni.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko il mantenere un certo stile di vita potrà costringervi ad alcune scelte un po’ sacrificanti ma che, nel lungo periodo, si riveleranno molto sagge.

