Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, oggi il consiglio è di fare tutto con calma, senza fretta. Siate razionali e non fatevi strani pensieri, soprattutto nei rapporti con il partner. Continuate a controllare l’alimentazione e a seguire una dieta rigida. Dalla prossima settimana le stelle non saranno più così favorevoli.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questa Luna vi protegge e porta buone notizie. Se ci sono stati problemi legali da affrontare, ora potrebbe arrivare la tanto attesa soluzione. Marte in Capricorno renderà l’amore incantevole entro fine mese.

Gemelli

Cari Gemelli, avete tanti progetti, ma vi sembra tutto così lontano e difficile da realizzare. Da Carnevale in poi per il vostro segno ci saranno grandi novità. Potete ottenere giustizia e vincere importanti battaglie. Sul lavoro il caos non vi fa paura, sapete orientarvi bene.

Cancro

Cari Cancro, con questa Luna piena il vostro cuore batte forte ed è pieno di desiderio. Se dovete prendere decisioni importanti, fatelo con calma. La cautela non è mai troppa. Stelle favorevoli per quanto riguarda il denaro, potrebbero arrivare inaspettati colpi di fortuna.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 17 gennaio 2024, si prevedono presto periodi molto delicati per il vostro segno. Rischiate di dover affrontare impegni molto complessi. Marte sarà sempre positiva e vi darà la giusta carica. Siete molto passionali, chi è single può cercare l’anima gemella.

Vergine

Cari Vergine, i vostri impegni sono molteplici, tra il lavoro e la carriera, ma dovreste ritagliarvi più tempo per la carriera. Manca un po’ di tempo per i sentimenti. Le ambizioni sono tante e quasi sfrenate, ma evitate di sopraffare gli altri. Dal 24 gennaio con Marte favorevole ce la farete.

Bilancia

Cari Bilancia, questo Marte dispettoso vi farà litigare con chi vi circonda. Siete molto stanchi, avreste proprio bisogno di una pausa per staccare la spina e ricaricare le pile. Attenti alla salute e al vostro benessere, non mettetelo da parte. Date il meglio quando le cose si fanno complicate. Qualche collega sarà poco sincero.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, a volte parlate in maniera troppo diretta e schietta, e qualcuno potrebbe prendersela. Un po’ di diplomazia in più non guasterebbe, specie in certi contesti. Avete voglia di fare di più, siete stanchi della solita routine.

Sagittario

Cari Sagittario, siete poco romantici e sentimentali. Aprite il vostro cuore e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Eppure a volte fate fatica ad aprirvi, mentre dovreste quasi imporvi di ascoltare ciò che ha da dire.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sono giorni non facili, pieni di impegni e questioni da risolvere il prima possibile. Potete conquistare l’anima gemella o finalmente realizzare un progetto di lungo corso. Una collaborazione o un legame che si interrompono non sono un grosso problema. Chiusa una porta si apre un portone. Agitazione perché gli altri avanzano costantemente nuove richieste.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 17 gennaio 2024), Marte vi protegge nel campo degli incontri. Il Sole nel segno porterà grandi trasformazioni. Saturno vi invita ad allontanare tutto quello che non va, a cominciare dalle collaborazioni infruttuose. Luna piena positiva per le questioni pratiche.

Pesci

Cari Pesci, giornata molto favorevole in amore. Sul lavoro siete in cerca di nuove collaborazioni e idee. La salute va a gonfie vele, continuate una dieta sana e un piano alimentare equilibrato. Chi è single avrà tante ottime opportunità per cercare l’anima gemella, datevi da fare.