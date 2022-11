Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 16 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 16 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, siete profondi, sensibili, empatici e chi vi sta vicino se ne sta accorgendo giorno dopo giorno. La fatica, però, inizia a farsi sentire: dovete riposare un po’ di più…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, bene la forma fisica, in queste ore avete energia da vendere. Durante la giornata di oggi dovrete però anche confidarvi con qualcuno, fare chiarezza nel vostro cuore e dire quello che pensate senza timori!

Gemelli

Cari Gemelli, avete veramente tanto lavoro, molti progetti da portare a termine e poco spazio da dedicare a voi stessi. Questo, però, è sbagliato: dovete ascoltare molto di più il vostro corpo…

Cancro



Cari Cancro, avete pienamente fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità. Unico consiglio: non esagerate a tavola.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 16 novembre 2022), siete ottimisti, pieni di energia, ma avete veramente tanti impegni da portare a termine. Forse dovreste riposarvi un po’ di più di quanto previsto.

Vergine

Cari Vergine, chi vi sta vicino si fida di voi e delle vostre capacità, approfittate di questo momento per andare avanti. Per progredire.

Bilancia

Cari Bilancia, avete tanti progetti, molte idee e ora dalle parole volete finalmente passare ai fatti. Prima, però, dovete prendervi una pausa. Stop alla frenesia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, calma. Dovete mantenere la calma e usare l’arma della prudenza. Va bene rischiare, ma non c’è un limite a tutto!

Sagittario

Cari Sagittario, siete di ottimo umore, nessuno riuscirà a demoralizzarvi e a buttarvi giù: siete forti e avete capito, finalmente, chi siete e quanto valete.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, durante la giornata di oggi – 16 novembre – sarete seri, concentrati su voi stessi e sui vostri progetti. Insomma, avete finalmente capito quali sono le vostre priorità!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 16 novembre 2022), nessuno si salva da solo. Vi toccherà chiedere aiuto a qualcuno perché vi troverete in difficoltà.

Pesci

Cari Pesci, durante le prossime ore dovrete cercare di schivare le discussioni, fare slalom tra le polemiche. Dedicate un po’ più di tempo a voi stessi e al vostro partner.