Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 16 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 16 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale avrete tanta voglia di recuperare dopo un periodo non facile. La Luna però è contraria e questo renderà più difficile ottenere i vostri obiettivi. Potreste quindi sentirvi agitati e affaticati.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, grazie a questa Luna favorevole potete ritrovare complicità con il partner e anche un po’ di passione che ultimamente era calata a picco. Se ci sono stati litigi e discussioni, parlatevi e chiaritevi. Evitate però di mettervi in contrapposizione con chi vi circonda.

Gemelli

Cari Gemelli, cercate di tenere a bada il vostro nervosismo e vedrete che le cose andranno presto per il verso giusto. Contate fino a dieci prima di aprir bocca, altrimenti rischiate di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene.

Cancro



Cari Cancro, giornata ottima per gli affari, approfittatene. Con queste stelle così favorevoli potrete togliervi grandi soddisfazioni, non avete nulla da temere. Ci sono trattative da portare a termine con successo. Sul lavoro presto potrebbero esserci grandi occasioni o cambiamenti importanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 16 marzo 2022), si preannuncia una giornata molto importante se avete degli affari da portare a termine. In amore invece muovetevi con cautela, perché le stelle non sono così favorevoli. Evitate discussioni con il partner. Presto potrebbero arrivare cambiamenti o novità interessanti.

Vergine

Cari Vergine, se credete fermamente ad un’idea, siete risoluti e nessuno potrà farvela cambiare. Sul lavoro non tutto è negativo, ma neanche così positivo. Guardatevi le spalle perché qualcuno farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Andate dritti per la vostra strada.

Bilancia

Cari Bilancia, in amore non siate troppo frettolosi, perché si sa la gatta presciarola ha fatto i gattini ciechi. Concentratevi su quello che è davvero importante per voi e per la coppia. Attenzione al denaro, ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e ora ne risentite.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete molto insicuri, a cominciare dalla vostra stessa relazione. Una cosa che infastidisce il partner, il quale invece non ha molti dubbi sulla coppia. Parlatevi e trovate una mediazione. Periodo ottimo per gli investimenti.

Sagittario

Cari Sagittario, evitate di perdere tempo in sciocchezze e concentratevi su ciò che conta davvero. Supererete una prova difficile e ne uscirete vincitori. Alcune attività lavorative non vi soddisfano fino in fondo, ma dovete portarle a termine. Se ci sono problemi nella coppia, parlatevi e chiarite.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sul lavoro dovete essere più concentrati e presenti se volete avere successo. D’altronde avete nuove responsabilità e guadagni, per cui dovete dimostrare più degli altri. Fate una cosa che vi piace, ma pensate anche al denaro. Mettete da parte il passato e non concentratevi sui vostri fallimenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 16 marzo 2022), dovete svagarvi e trovare una soluzione ai problemi che vi affliggono. Non abbiate timore a farvi aiutare da chi vi circonda. Non perdete tempo con la solita routine, ma trovate nuovi svaghi. La vostra pace intellettuale è un bene troppo prezioso, non sprecatelo.

Pesci

Cari Pesci, inizia un ciclo molto positivo, tutto migliorerà e riuscirete a risolvere problemi di lunga data. Con questa Luna riuscirete a lottare per ciò a cui credete davvero e a ottenere grandi conquiste. Niente e nessuno può fermarvi, specie in amore. Un hobby potrebbe trasformarsi in un lavoro ben retribuito.