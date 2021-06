Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 16 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 16 giugno 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, i problemi burocratici non mancano e questo vi stanca parecchio perché vorreste maggiore serenità e certezze per il futuro. Affrontate un problema alla volta e cercate di risolverlo. L’estate è alle porte e voi dovreste fare un po’ di attività fisica per rimettervi in forma.

Toro

Amici del Toro, vi definite come persone calme e che cercano la pace, ma spesso e volentieri siete voi a creare litigi e discussioni dal nulla, anche quando non ci sarebbe motivo. Cercate di non innervosirvi e capire cosa succede davvero. In amore siete ancora alla ricerca del principe azzurro, ma forse è il caso di essere più concreti.

Gemelli

Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko ci sono tensioni in famiglia, in particolare nei rapporti tra genitori e figli. Cercate di far tornare il sereno parlandovi e cercando quindi di chiarire. Sul lavoro le difficoltà non mancano, ma spesso quelli che sembrano problemi si rivelano poi essere delle opportunità.

Cancro

Amici del Cancro, presto potrebbero arrivare ghiotte opportunità, e voi siete bravi come pochi a trasformarle in oro. Conquistare il vostro cuore non è facile, e infatti in molti casi siete single da tempo, ma magari in questo periodo qualcuno potrebbe fare inaspettatamente breccia. Cercate di rilassarvi e prenderla come viene.

Leone

Amici del Leone, sul lavoro dovete fare i conti con collaboratori ostili e che sembrano non remare dalla vostra stessa parte. Voi andate dritti per la vostra strada e preservate le vostre idee se credete siano giuste. Favoriti gli affari e le compravendite. In questo periodo mangiate di tutto, ma dovreste iniziare a mettervi a dieta.

Vergine

Cari Vergine, ultimamente siete refrattari ai cambiamenti e alle novità, vi rendete conto che andare avanti non è semplice e avreste bisogno di una scossa. C’è qualcosa del vostro passato che vi tiene ancorati e non vi permette di voltare pagina con serenità. Fate delle belle passeggiate o un po’ di yoga per ritrovare tranquillità.

Bilancia

Amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko avete dei progetti molto ambiziosi e il consiglio dell’astrologo istriano e di tenerli top secret fino all’ultimo, anche agli amici più fidati. Nei rapporti di coppia tutto procede a gonfie vele: l’intesa con il partner è ottima anche perché avete quella leggerezza che vi permette di superare con un sorriso ogni difficoltà.

Scorpione

Amici dello Scorpione, a volte siete troppo contradditori e sembra quasi che non sappiate da che parte andare. Queste stelle vi proteggono da possibili rivali e da chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. In amore qualche problema, vi sentite trascurati dal partner e questo non è mai un bene. Cercate di chiarirvi. Provate per esempio a parlare con un altro in modo da farlo ingelosire e fargli capire che non siete scontati.

Sagittario

Amici del Sagittario, siete pronti ad affrontare nuove sfide e questo vi mette sempre una grande carica e adrenalina. Ci sono però problemi a livello burocratico da dover affrontare e non sarà facile tenere tutto in piedi. Se necessario, fatevi consigliare da un esperto. In amore avete voglia di coccole, baci e romanticismo. Se avete un partner, organizzate una serata speciale.

Capricorno

Cari Capricorno, giornata sottotono per il vostro segno perché le stelle non vi assistono. In questo caso è meglio mantenere la calma e agire con cautela. L’amore è stabile e forte, ma potrebbero esserci problemi per le coppie che vivono lontane. Sul lavoro portate avanti con entusiasmo nuovi progetti, avete la giusta grinta per far bene.

Acquario

Cari Acquario, periodo ottimo per riscattarvi da qualche problema o se avete subito dei torti. Ci sono tante questioni da risolvere e conti da chiudere, ma con la vostra precisione tutto andrà per il meglio. Chi è single da tempo ha voglia di novità e di rimettersi in pista, ma per il momento potreste accontentarvi anche di avventure passeggere.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko con una Venere così in ottima forma non potete non fare straordinarie conquiste in amore. Molti di voi invece potrebbero accontentarsi di avventure di una notte. Se siete già fidanzati o sposati, evitate di cadere in tentazione, altrimenti creerete un bel pasticcio.

