Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 16 agosto 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 16 agosto 2023:

Ariete

Cari Ariete, si prospetta davanti a voi una magnifica giornata! Questo periodo è infatti prezioso per l’amore, con una Luna Nuova, Marte e Giove che favoriscono gli incontri.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ci sono molti affari e progetti che vanno assolutamente conclusi prima delle ferie estive: sarebbe un peccato non portarli a termine per pigrizia.

Gemelli

Cari Gemelli, i contatti diventano intensi in questo periodo. Nella vostra vita c’è un continuo scambio di telefonate e messaggi, che vi portano anche qualche soldo in più in tasca. Batticuori all’orizzonte.

Cancro



Cari Cancro, per ottenere dei risultati bisogna agire con determinazione e costanza, ma almeno con i parenti sarebbe meglio non esagerare. Mettete mano a qualche progetto che non revisionate da un po’.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 16 agosto 2023), cercate di prestare maggiore attenzione a ciò che succede intorno a voi. Forse c’è qualcuno che sta tramando alle vostre spalle, forse a vostro preciso svantaggio. Esigete un chiarimento.

Vergine

Cari Vergine, un’eccellente Luna nuova favorisce gli affari, ma non solo. Grazie al benevolo Mercurio, tra un impegno e l’altro, potete concedervi anche delle soddisfazioni hot…

Bilancia

Cari Bilancia, oggi vi sentite inspiegabilmente ansiosi, neanche voi riuscite a capirne il perché. In parte ciò potrebbe essere dovuto al Sole in congiunzione con Giove nel cielo del Leone. Cercate il relax.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, oggi il cielo muta nuovamente: è arrivato il novilunio. Gli influssi della Luna rendono la vostra vita amorosa decisamente più intensa e movimentata.

Sagittario

Cari Sagittario, le stelle nel cielo favoriscono la professione, in particolare se il vostro lavoro richiede delle ottime competenze di problem solving. Oggi rimarrete perplessi da qualche atteggiamento che non vi convince affatto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vi approcciate alla giornata con delle idee bizzarre in testa. Siete attirati dal rischio, ma siate prudenti: se vi avvicinate troppo al percolo, rischiate di farvi male.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 16 agosto 2023), il cielo di oggi vi consiglia di concludere velocemente alcune trattative nate di recente, in modo da sfruttare al meglio gli influssi astrali della Luna Nuova. Sì allo shopping.

Pesci

Cari Pesci, con la Luna Nuova nel cielo oggi potrebbe avvenire un contatto fra anime, capace di accendere in voi una potente scintilla di passione. Consigliati i viaggi a tutto tondo.