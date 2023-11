Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 novembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 novembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, il transito della Luna e di Mercurio nel segno del Sagittario nel corso della giornata risveglieranno la vostra ambizione che sembrava aveste ormai accantonato. Ritorna prepotentemente la voglia di successo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle potrebbero aiutarvi in ambito lavorativo facendovi raggiungere un accordo. Se nelle ultime ore avete presentato una proposta o un’idea per uscire da una situazione complicata, avrete successo.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna transiterà nel cielo del Sagittario in aspetto opposto al vostro Sole. Siete attesi da ore nervose e complicate in cui potreste fare i conti con qualche fastidio fisico o grattacapo.

Cancro

Cari Cancro, si prevede una giornata molto faticosa dove potrebbero presentarsi problemi burocratici che possono rallentare o ritardare. Provate ad affrontare ogni difficoltà con calma e sangue freddo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 15 novembre 2023), Venere è nel segno della Bilancia e potrebbe stuzzicare il cuore di qualcuno facendolo riscoprire inaspettatamente innamorato. Sono giorni che promettono bene.

Vergine

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore dovrete affrontare delle possibili tensioni in famiglia, incomprensioni con il partner, discussioni con i figli che non vogliono darvi retta…

Bilancia

Cari Bilancia, Mercurio stella degli affari corre avanti e approda in Sagittario ciò vuol dire che ci sono ampi margini per realizzare i vostri progetti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state vivendo un periodo particolarmente favorevole per le questioni pratiche e gli affari, per le trattative e le compravendite. Dovreste sfruttare al meglio questa fase.

Sagittario

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore vi accorgerete di come la vostra professione abbia messo il turbo da quando Mercurio ha fatto il suo ingresso nel segno.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, potreste avvertire il bisogno di prestare più attenzione alla vostra forma fisica… Datevi da fare. Alzatevi dal divano.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 15 novembre 2023), le stelle vi indicheranno di uscire fuori casa, non dovete isolarvi, benché il vostro umore non sia dei migliori. Dovreste trovare la forza di reagire alle difficoltà.

Pesci

Cari Pesci, se siete coinvolti in una trattativa, fareste bene a dare la fiducia, ma con riserva. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio…