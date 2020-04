Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 15 aprile 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko questa sarà una giornata movimentata per voi, anche se siete abituati, cercate di non correre troppo, i polmoni potrebbero risentirne. Non mancheranno i problemi al lavoro, ma la cosa più grave è che accentueranno anche quelli di coppia, imparate a risolverli un passo per volta, senza troppa confusione. Ultimamente avete tralasciato troppo dettagli e adesso ne state pagando le conseguenze.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko il vostro desiderio di vivere serenamente si farà sentire, state vivendo un periodo difficile e avete bisogno di un’ancora di salvezza, anche il vostro partner vuole esservi vicino, non respingetelo. Non dovete sempre pensare di potervela cavare da soli, talvolta bisogna essere in grado di accettare l’aiuto da chi ci tende una mano.

Gemelli

Cari Gemelli, quest’oggi i vostri progetti in cantiere procedono bene, continuate però a portarvi dietro queste sensazioni negative, sarà una vostra predisposizione caratteriale che vi impedisce di guardare avanti con un pizzico di ottimismo. Avete il tempo dalla vostra parte per poter raggiungere gli obiettivi prefissati, quindi non preoccupatevi troppo. In amore arrivano belle emozioni.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko la giornata di oggi vi vedrà estremamente sensibili e questo vi porterà a uno scontro diretto con chi di dovere. Valutate anche di prendere le distanze, potrebbe essere utile a valutare il da farsi. Accettate di buon cuore quello che vi viene offerto. La storia che state vivendo in questo periodo vi lascia l’amaro in bocca, avete troppi dubbi per una serie di ragioni.

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di oggi vi vede procedere a ritmo serrato, avete ben chiaro cosa volete raggiungere e allora marciate verso l’infinito e oltre. Tutto di corsa in questo periodo, anche in amore, il lavoro richiede maggiori attenzioni, dovete portare a termine tutto quello che bolle in pentola e questo potrà causare qualche discussione di troppo, anche in famiglia.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko quest’oggi i problemi che accuserete sul campo professionale molto presto si risolveranno, complici anche le stelle che vi accompagneranno su questo lungo percorso. Potrete vivere sereni senza ulteriori complicazioni. Le vostre considerazioni diventano fondamentali per i colleghi, quindi date loro una risposta importante. In amore avanzate le vostre richieste.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo Branko quest’oggi sarete nervosi e instabili, veramente intrattabili, uno stato d’animo che non vi permetterà di lavorare serenamente. Cercate di recuperare le energie positive, magari facendo un po’ di yoga o bevendo una tisana detox. Il cattivo umore ha delle conseguenze negative anche nel rapporto di coppia, esorcizzate i vostri demoni in privato.

Scorpione

Cari Scorpione, affrontate questa giornata con spensieratezza, dovete capire prima le vostre priorità e poi agire di conseguenza. Nessuno vi ha imposto nulla, siete voi a sentire una pressione dietro al collo, allentate la presa perché nessuno vi corre dietro. Non lasciatevi sopraffare dal senso del dovere che nessuno vi ha accollato, la situazione potrebbe precipitare.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vi suggerisce di recuperare quello che avete lasciato sospeso in amore, da tempo le cose non procedono come dovrebbero ma avete trascurato la vostra instabilità sentimentale per dare priorità ad altro. Adesso è arrivato il momento di fare un passo indietro e di rivalutare tutto. Avete più tempo da dedicare alla famiglia, approfittatene.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo Branko i regali migliori sono quelli fatti con il cuore, esattamente come fate voi. Le persone che vi circondano inn questo periodo non apprezzano molto la vostra sincerità, credono che abbiate secondi fini per agire come state facendo, dimostrate loro che non è così. In amore rivolgete le vostre attenzioni al partner sofferente, vedrete che la situazione migliorerà.

Acquario

Cari Acquario, la situazione procede a buon ritmo, non perdetevi d’animo. In questo periodo è molto importante recuperare una serie di conflitti, situazioni che vi sono sfuggite di mano, potete avere delle valide alternative nel campo professionale, ma vi piace chiudere quello che avete avviato, quindi ci vorrà del tempo prima che tutto torni alla normalità.

Pesci

Cari Pesci, avete voglia di cambiare secondo Branko, dare una svolta alla vostra vita, potete trovare una soluzione a ogni problema, l’importante è rimboccarsi le maniche. Siete insofferenti nelle circostanze in cui vi trovate ad andare oltre i limiti, concentratevi su quello che avete fatto finora in modo da evitare gli stessi errori in futuro.

