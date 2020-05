Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi mercoledì 13 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko la Luna chiama all’introspezione, richiede maggiore spiritualità nei rapporti stretti. Sul piano pratico, questa sarà una giornata importante per le vostre finanze. Luna calante in Acquario congiunta a Saturno renderà questa giornata ancora più elettrizzante. Anche in amore, con l’ingresso di Marte in Pesci, vorrete avere di più.

Toro

Cari Toro, secondo Branko uscito Mercurio di scena non resta che un’ondata positiva per i vostri affari, questa mattina nel cielo risplende un Marte nel cielo dei Pesci che propone una fase appagante per le coppie che si amano ancora, dopo una torbida tempesta. Diversa la fase lunare che nasce in Acquario, ultimo quarto domani, ma già oggi dà qualche segnale con la salute.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi denota l’avvicinarsi della vostra stagione, ma siete già illuminati dalla luce delle stelle che vi assistono. Venere così luminosa e vicina a voi, Mercurio sistema invece le urgenze professionali, ultimo quarto di Luna in Acquario vi porta un insperato vantaggio economico e un aiuto legale.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko il periodo più critico della vostra primavera chiude con l’aiuto di Marte in Pesci in trigono con Sole e Mercurio nel vostro segno, ciò significa che avrete successo, arrivano i primi forti guadagni. I nuovi innamorati scoppiano in modo marziano, soprattutto con Pesci e Scorpione. Tra oggi e domani ultimo quarto in Acquario, dovrete prendere decisioni determinanti per il vostro futuro.

Leone

Cari Leone, secondo Branko siete il segno che ha più risentito di Marte in Acquario, per fortuna da stamattina è in Pesci e per voi inizia un lungo e favorevole transito che vi seguirà nelle prossime stagioni. Resta in quel segno opposto il tremendo Saturno fino quasi a luglio, il suo vento potrebbe far saltare qualche collaborazione.

Vergine

Cari Vergine, vittoria o sconfitta in amore non ci sono mezze misure. I compromessi non possono esistere nelle questioni di cuore, Venere e Marte in aspetto di quadratura reciproca vi aiutano a fare chiarezza, Nettuno crea però alta marea nel matrimonio. Prendete quanto vi serve adesso, ricordatevi che nel lavoro avete tanta forza, di quella che in genere gli altri vi invidiano, usatela bene.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di quest’oggi sotto la falce di Luna l’amore ha un tocco misterioso ed è quello che vi manca in queste giornate, soprattutto con il matrimonio che ogni giorno di più diventa sempre più piatto. Risentite di questa crisi che il mondo vive molto più degli altri, siete molto sensibili, ma non versate troppe lacrime, Venere vi assiste con affetto e Marte perde il carattere sessuale per diventare una grande forza nel campo professionale.

Scorpione

Cari Scorpione, il pericolo della Luna in Acquario in ultimo quarto ormai lo avvertite nel vostro stato d’animo, potrebbe causare delle agitazioni particolari, molto accentuale, state vivendo una fase molto demoralizzante, unita a Saturno che con la sua cupidigia non fa che alterare la vostra infelicità. Fermatevi un po’ e riflettete.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi questa Venere in Gemelli non ha creato dei danni, soltanto qualche disagio fastidioso, ma sopportabile. In questa terza fase di primavera però torna Marte in Pesci e il disturbo sarà più evidente. Cercare amori sotto questa luna calante per voi è utopia.

Capricorno

Cari Capricorno, quello che vi è mancato nelle settimane del Toro è la presenza di Marte che invece da questa mattina presto stimola sport, eroismo e battaglie, un amore prettamente fisico, un bel transito in Pesci. Ricordate di mettere paletti in famiglia, c’è bisogno di ordine.

Acquario

Cari Acquario, succede sempre quando Marte arriva o esce da un segno, fa molto rumore. Per questo non dormirete bene, svegli già dall’alba quando si tufferà nel mare dei Pesci dove sarà più utile. Si troverà in aspetto positivo con Urano, ciò significa che in famiglia ci saranno momenti di pace frequenti.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko Marte, ultimo ingresso planetario dell’anno, il più importante e decisivo per situazioni ancora da sistemare in casa e nel lavoro. Questo è il momento giusto per ritrovare la vostra ambizione, Urano vi darà carte vincenti, giocate bene le vostre mosse. La quadratura Marte-Venere può risultare molto eccitante.

