Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 luglio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 luglio2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata piuttosto sottotono sotto molti punti di vista. C’è un forte malumore, in particolare in amore, magari perché avete litigato con il partner. Mantenete la calma e la cautela. Sul lavoro Saturno in opposizione crea più di qualche ostacolo, forse non siete soddisfatti della vostra occupazione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete voglia di conoscere nuove persone e aprirvi all’ambiente esterno. Solo così saprete conquistare nuove fiamme. Se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi senza timore. Marte aumenta la vostra vitalità. I rapporti interpersonali sono freddi, avete bisogno di altri stimoli.

Gemelli

Cari Gemelli, potrebbero esserci discussioni non di poco conto con il partner. Qualcosa o qualche parola di troppo vi ha infastidito e ora avete perso la pazienza. Mantenete la calma e saprete come comportarvi anche nei mesi a venire. Sul lavoro buona situazione per chi è autonomo.

Cancro



Cari Cancro, in amore qualcosa vi disturba, forse un litigio con il partner che non è mai stato chiarito e risolto del tutto. Venere tornerà favorevole e saprete ritrovare il sereno. Circondatevi di persone meno complicate, ne beneficerà la vostra serenità!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 13 luglio 2022), nuovi flirt si susseguono nella vostra vita quotidiana senza soluzione di continuità. Forse però sarebbe il caso di darci un taglio e trovare una persona che vi piace davvero. Siete degli ottimi seduttori.

Vergine

Cari Vergine, in amore ci sono state delle divergenze, cercate di risolverle il prima possibile. Nei rapporti di coppia c’è un po’ di tensione. Siete molto presi dal lavoro e quindi la coppia è finita un po’ in secondo piano. Cercate di rimediare e ritrovare la serenità perduta. Mantenete la calma e non riversate lo stress sul partner.

Bilancia

Cari Bilancia, possono riacutizzarsi alcuni piccoli problemi di salute, ad esempio ai reni. Non fatevi prendere dall’ansia ma al tempo stesso non sottovalutateli. Bevete acqua e mangiate sano. Non è tanto un problema di prova costume, ma dovete farlo per la vostra sanità fisica.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, momento ottimo per i sentimenti, come d’altronde va avanti già da qualche giorno. Nel fine settimana potrebbe esserci qualche discussione, mantenete la calma e siate prudenti. Sul lavoro potete riscattarvi e recuperare alla grande. Fate ricredere chi finora non ha avuto fiducia in voi.

Sagittario

Cari Sagittario, gli impegni di lavoro vi impediscono di ripartire con slancio, come avreste voluto. Siete molto stressati e le ferie sono ancora lontane. Per fortuna potete contare su alcuni collaboratori fidati che vi vogliono bene. Importante saper fare lavoro di squadra, uniti si vince.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, Marte in opposizione potrebbe aumentare in maniera inaspettata le uscite di denaro, che ultimamente sono davvero eccessive. Cercate di risparmiare e vedrete che non rimarrete senza soldi nel portafogli. Venere riaccende la passione nelle coppie storiche e permette nuovi incontri per i single.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 13 luglio 2022), favoriti nuovi incontri e maggiori guadagni dopo un periodo difficile. Attenti a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Le coppie sono annoiate. Forse dovreste dare un taglio nuovo alla vostra vita sentimentale. Organizzate qualcosa di sorprendente, come una cenetta piccante.

Pesci

Cari Pesci, ci sono tanti ostacoli e imprevisti sul vostro cammino che vi hanno impedito di ottenere ciò che desideravate. Sembra che non possiate contare neppure sui consigli degli affetti più cari e di lunga data. Come si suol dire, meglio soli che male accompagnati. Non datevi per vinti e dimostrate di avere grinta e self control.