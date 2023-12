Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 dicembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 dicembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore cercate di lasciarvi andare, di vivere alla giornata senza pensare troppo alle conseguenze. La calma è la virtù dei forti, non ve lo dovete dimenticare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovrete prendere una pausa dalla quotidianità di sempre: siete stanchi, ma tranquilli: le soddisfazioni arriveranno, magari come bel regalo di Natale.

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro intuito non sbaglia mai, quindi dovete seguirlo e capire dove vi porta. Attenzione alle discussioni: prendetevi una pausa, allontanatevi dalle polemiche perché ne avete davvero bisogno!

Cancro

Cari Cancro, non dovete pensare alle cose superficiali, ma dovete concentrarvi su quello che è davvero importante per voi. Insomma, nel corso delle prossime ore dovrete fare chiarezza!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 dicembre 2023, finalmente avete preso in mano le redini della vostra vita, siete protagonisti e nel corso della giornata non avrete difficoltà a convincere gli altri a starvi vicino. Cercate di essere leggeri, spensierati.

Vergine

Cari Vergine, meglio collaborare perché avete voglia di impegnarvi, di sentirvi utili. Attenzione alla dieta: avete bisogno anche di riposare un po’ di più!

Bilancia

Cari Bilancia, dovrete concentrarvi di più sul lavoro, ma anche su voi stessi e le vostre passioni. Bene la forma fisica.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete un po’ agitati e confusi, non sapete bene come muovervi e cosa fare. Che ne dite di ascoltare di più il vostro corpo? Forse vi darà delle giuste indicazioni!

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata trascorrerà senza intoppi, ma dovrete iniziare a fare chiarezza nel vostro cuore. E senza discussioni: sempre con calma!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete energici, determinati, ottimisti e le stelle sono dalla vostra parte: non potete chiedere di meglio, ma dovete rallentare un po’ il ritmo!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 13 dicembre 2023), i cambiamenti sono dietro l’angolo, quindi dovete darvi da fare. Basta con questi sensi di colpa, sono inutili: ricaricate un po’ le batterie e fate il pieno di energia!

Pesci

Cari Pesci, chi vi sta attorno vi ama, ma non potete piacere a tutti e non potete essere alla ricerca costante di consenso. Dovete essere voi stessi, senza paura.