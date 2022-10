Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, nessuno se la prende più con voi. Avete ritrovato serenità e pace. Un’ottimo modo per ripartire alla grande. Potrete lavorare in team e togliervi belle soddisfazioni. Cercate di evitare polemiche che non portano da nessuna parte. Dovreste anzi essere più diplomatici e concilianti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, con questo cielo così promettente potete togliervi belle soddisfazioni. Sta a voi dare il massimo e prendere le giuste decisioni. Concentratevi su ciò che è davvero importante per voi. Avete bisogno di rilassarvi un po’ e ricaricare le pile.

Gemelli

Cari Gemelli, finalmente intorno a voi c’è un clima di pace e serenità. Mancava da parecchio, non è così? Potete respirare a pieni polmoni e riprendere in mano i vostri progetti. Anche in amore ci sono tante novità in arrivo. Magari chi è single da tempo può incontrare l’anima gemella. Allontanate i cattivi pensieri e godetevi il momento.

Cancro



Cari Cancro, vivete di continui sbalzi d’umore e questo non è mai un bene. Cercate di mantenere la calma e non ve ne pentirete. Il consiglio è di darsi degli obiettivi chiari e inseguire solo quelli. Non potete fare cento cose contemporaneamente. Occhio all’alimentazione: rimettetevi in forma, ne va della vostra salute.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 12 ottobre 2022), vi sentite felici e appagati come non vi capitava da tempo. Una bella sensazione dopo un periodo decisamente buio. La fortuna è dalla vostra parte e l’energia non vi manca. Potete togliervi belle soddisfazioni.

Vergine

Cari Vergine, mantenete la calma e non rimarrete delusi. Avete tanti progetti che non vedete l’ora di realizzare. La fretta non vi aiuta, anzi come al solito è cattiva consigliera. Fermatevi un attimo a riflettere prima di agire. Con l’ottimismo riuscirete a superare ogni ostacolo.

Bilancia

Cari Bilancia, finalmente non viaggiate più con l’immaginazione, ma avete tutte le carte in regola per fare bene. Cercate di riposare un po’ e di allontanare i brutti pensieri! Questo pessimismo cosmico non vi porterà lontano, sorridete alla vita.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, con tanti pensieri per la testa è facile perdere la brocca. Dovreste trovare un modo per scaricare la tensione: che ne dite di fare sport? Ne avete assoluto bisogno, perché ultimamente avete accumulato tanto stress e delusioni.

Sagittario

Cari Sagittario, una giornata molto promettente nella quale potete portare avanti i vostri progetti e togliervi belle soddisfazioni. L’importante è partire con il piede giusto, poi vedrete che il meglio arriverà con un po’ di pazienza. Fate un po’ di movimento, anche una bella camminata. Non perdetevi in chiacchiere.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, giornate nelle quali siete malinconici e sovrappensiero. Avete ancora tante domande senza risposta. Perché non vi prendete del tempo per riflettere? Prima di prendere decisioni importanti è bene riflettere con calma. Rilassatevi e ascoltate i segnali che vi lancia il vostro corpo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 12 ottobre 2022), venite da un periodo di tanti sacrifici e stress, ma ora arrivano le prime soddisfazioni. Il momento di raccogliere i frutti del proprio lavoro è arrivato. I calici sono pronti per brindare. Portate avanti i vostri progetti.

Pesci

Cari Pesci, ascoltate il vostro cuore e non rimarrete delusi. Dovete riuscire a dire quello che pensate senza timore. Avete però anche bisogno di un po’ di relax, magari facendo una passeggiata nel verde. Insomma, ritrovate il gusto di vivere.