Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022:

Ariete

Cari Ariete, siete pensierosi, avete la testa tra le nuvole e poche motivazioni. Siete un po’ timidi e il vostro morale non è dei migliori. Magari un po’ di attività fisica vi aiuterà a svagarvi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete di buon umore e positivi, ma cercate di fare un respiro profondo e di ritrovare la calma per riorganizzare la vostra vita al meglio. Basta confusione.

Gemelli

Cari Gemelli, siete sulla buona strada, d’altra parte avete talento e non si può nascondere. Seguite il vostro istinto, la fortuna è dalla vostra parte. La vostra energia non è per niente male, ma bisogna usarla con saggezza ed equilibrio.

Cancro



Cari Cancro, buone notizie in arrivo: basta con le preoccupazioni. Non dovete rassegnarvi troppo facilmente, anzi, è il caso di allentare un po’ il ritmo. Relax.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 12 gennaio 2022), ci sono accordi da rispettare e scelte da prendere. Tranquilli: siete pronti per farlo anche se avvertite la necessità di un po’ di riposo, di una giornata tutta per voi…

Vergine

Cari Vergine, siete ottimisti, come non mai e chi vi circonda vi ammira anche per questo. Siate tolleranti perché oggi – 12 gennaio 2022 – non tutti riusciranno a stare al vostro passo. Occhio alla dieta…

Bilancia

Cari Bilancia, nelle prossime ore non sarete in grado di mantenere la concentrazione e l’impulsività non vi aiuterà di certo. Che ne dite di prendere un giorno di riposo?

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, bene le amicizie, sono davvero importanti nella vostra vita. Cercate di non essere troppo duri con voi stessi, meglio rivedere i vostri giudizi con calma.

Sagittario

Cari Sagittario, buone notizie in arrivo: siete ottimisti, ma avete anche voglia di fuggire altrove. Occhio, però, a non esagerare dal punto di vista fisico. Non stressate troppo il vostro corpo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete bisogno di allontanarvi dalla vita di tutti i giorni. Necessitate di qualche cambiamento. Il benessere interiore c’è, le idee non vi mancano: forza, non mollate proprio ora.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 12 gennaio 2022), nelle prossime ore non bisognerà trascurare il lavoro di ufficio, soprattutto se volete evitare le complicazioni. Bene la forma fisica, ma bisogna fare un po’ di esercizio per far sparire dolori e doloretti…

Pesci

Cari Pesci, bene le attività di gruppo e il lavoro di squadra, cercate di controllare il vostro ego. E i vostri nervi!