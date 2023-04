Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 12 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 12 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, le stelle vi mettono in guardia da sfide con possibili rivali, perché Marte non è più dalla vostra parte e non vi aiuta a reagire agli attacchi con grinta.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, continua la spinta positiva di Venere in Gemelli, che vi aiuta a concentrare le energie del giorno in affari e progetti che richiedono una certa dose di pragmaticità.

Gemelli

Cari Gemelli, l’arrivo di Venere nel vostro cielo vi trasforma in un mix di fascino e sensualità dirompente. I cuori single faranno incetta di conquiste, mentre quelli già impegnati saranno dei focosi amanti.

Cancro



Cari Cancro, il misterioso Plutone, ora che si trova in Acquario, vi spinge a dare più preminenza agli affari legati alla finanza e ai soldi. Dovete però essere più audaci se volete concludere qualcosa…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 12 aprile 2023), l’oscuro Plutone agisce su di voi in modo sotterraneo, anche se gli effetti sono ben visibili: siete pronti ad una nuova trasformazione.

Vergine

Cari Vergine, la grinta di Marte e le provocazioni di Venere rischiano di rende l’amore un campo minato, dove ogni passo può essere letale. Non sono da escludere litigi e discussioni col partner.

Bilancia

Cari Bilancia, s’era già detto che il nuovo assetto di Saturno ha complicato il vostro oroscopo di aprile, facendovi sentire più incerti e dubbiosi. Dovete pazientare ancora in questa situazione di limbo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, preparatevi all’arrivo di diverse notizie potenzialmente impattanti: proprio ciò che vi serve per dare un pizzico di brio in più alla vostra giornata.

Sagittario

Cari Sagittario, la saggia influenza di Saturno vi aiuta ad eliminare dalla vostra quotidianità ciò che vi impedisce di migliorare e di spiccare il volo: la vostra carriera in particolare ne trarrà gran beneficio.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, sfruttate a vostro favore questa Venere in Gemelli così pragmatica e concentrate per un po’ le vostre forze verso la carriera: con il favore congiunto di Mercurio, potete osare qualcosa di più.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 12 aprile 2023), dopo tutti i festeggiamenti appena trascorsi, potreste soffrire di qualche piccolo disturbo di salute: non sottovalutate nulla, ma curatevi subito.

Pesci

Cari Pesci, grazie all’appoggio di Mercurio in Toro riuscite a mantenere buoni rapporti sul fronte lavorativo, che si riveleranno utili per dei progetti futuri.