Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 11 ottobre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 11 ottobre 2023:

Ariete

Cari Ariete, quando lottate con onestà e avete amici fedeli al vostro fianco, nessuno può mettervi al tappeto! In ogni caso evitate le file e le liste d’attesa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’ottima influenza di Venere vi fa apprezzare ciò che avete. Fate attenzione a non rovinare ciò che funziona bene.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle stanno lavorando sodo per avvicinarvi verso l’amore, ma anche voi dovete fare la vostra parte! Con Venere in Vergine dovete dimostrare chiaramente cosa volete.



Cancro

Cari Cancro, quanto vi piace chiudervi a riccio, ma questa volta fare così non vi aiuta affatto. Rilassatevi e mettete ordine nei vostri pensieri. Favoriti i viaggi liberatori.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 11 ottobre 2023), Mercurio in Bilancia vi porta informazioni cruciali per accordi e contratti, ma forse è meglio non comunicare troppo con gli altri: tenetevi per voi le idee geniali.

Vergine

Cari Vergine, mostrate le vostre competenze: oggi è il momento giusto per mettervi in risalto all’interno del gruppo di cui fate parte. Decorare il luogo in cui abitate non è una cattiva idea!

Bilancia

Cari Bilancia, non avete voglia di essere al centro dell’attenzione, preferite restarvene in disparte. Dedicate parte delle vostre energie agli affetti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete particolarmente intuitivi. Le risposte che vi servono sono già dentro di voi, dovete solo darvi il giusto tempo per trovarle. Serata da Reunion di amici.

Sagittario

Cari Sagittario, a volte vi capita di sentirvi soli: fortuna che ci sono gli amici che vi ricordano che non lo siete affatto! Consigliato un check up medico di routine, occhio alla respirazione.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, meglio aspettare un po’ di tempo per agire, ora gli astri non sono ottimi per dare il via a contese e dispute. Nell’arco della giornata riceverete una notizia che vi colpirà.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 11 ottobre 2023), la curiosità vi guida verso strade che vi possono portare lontano, anche negli affari di cuore. La carica erotica è al top: tra le lenzuola fate faville!

Pesci

Cari Pesci, vi sapete difendere, ma a volte finite per ferire gli altri o addirittura voi stessi. Siate più consapevoli delle vostre reazioni e occhio alla gelosia.