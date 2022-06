Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 1 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, in queste ore siete un po’ nervosi e agitati, state perdendo l’equilibrio e la situazione vi sta sfuggendo dalle mani. Cercate di mantenere la calma e di accettare il cambiamento.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di organizzarvi perché qualcosa di inaspettato e sorprendente potrà sconvolgere la vostra quotidianità. Cercate di mantenere la calma e di accettare le proposte, soprattutto in vista del fine settimana che ormai è alle porte.

Gemelli

Cari Gemelli, siete un po’ nervosi e stressati: sono tanti i problemi da risolvere. Tranquilli: saprete come fare. Vedrete che con la vostra determinazione e creatività tutto andrà per il verso giusto.

Cancro



Cari Cancro, in queste ore di inizio giugno avete voglia di staccare la spina con la quotidianità, di evadere dalla vostra realtà. Cercate però di accettare i cambiamenti, di dare voi una svolta alla vostra vita perché potreste incappare nella noia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 1 giugno 2022), siete stanchi, avete lavorato tanto e ora le energie vi mancano. Dovete capire una volta per tutte che anche voi avete dei limiti e non potete fare tutto sempre e comunque. Pensate alle priorità, per il resto c’è tempo.

Vergine

Cari Vergine, oggi siete un po’ impazienti e non riuscite a tenere a freno la curiosità. La giornata sarà un po’ confusa, meglio non prendere decisioni: cercate di riflettere bene prima di agire e parlare…

Bilancia

Cari Bilancia, state cercando di andare avanti, di superare gli ostacoli e i problemi. Tutto questo vi risulta impegnativo, dovete pensare a non complicarvi, ancora di più, la vita!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, buone notizie: finalmente tutti i vostri sforzi verranno ripagati. Avete ancora tanto lavoro da fare, ma cercate di fare chiarezza nei progetti che avete intenzione di portare a termine.

Sagittario

Cari Sagittario, in queste ore siete carismatici, convincenti e soprattutto pieno di energia positiva. Bene così, se andrete avanti su questa strada, vi si apriranno tante opportunità da cogliere al volo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sta andando tutto bene, ma oggi – 1 giugno 2022 – farete fatica a capire una persona che vi sta vicino e che vi stima. Cercate di essere voi stessi, di palesarvi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 1 giugno 2022), voi siete uno spirito libero, indipendente e non sopportate quando qualcuno vi dice cosa fare e come farlo. Cercate, però, di mantenere la calma perché con l’atteggiamento che avete potreste ferire chi vi vuole bene.

Pesci

Cari Pesci, la Luna è dalla vostra parte e oggi – 1 giugno 2022 – porterà a galla un po’ di ricordi legati all’infanzia. Cercate di andare avanti, di pensare al futuro e di fare chiarezza nel vostro cuore.