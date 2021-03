Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 marzo 2021:

Ariete

Cari Ariete, dopo tanti sacrifici e impegno, i risultati lavorativi non tarderanno ad arrivare. Quando si semina bene d’altronde prima o poi si raccoglie. Un periodo propizio nel quale vi sentite amati e stimolati a far bene. Anche voi avete tanta dolcezza da dare a chi vi circonda. Preparatevi a serate di fuoco.

Toro

Amici del Toro, ultimamente siete parecchio nervosi e polemici. Basta davvero poco a farvi perdere la pazienza. Cercate di contare fino a dieci prima di aprir bocca, perché rischiate altrimenti di dire cose di cui finirete per pentirvi. Potete infatti ferire chi vi circonda. Utilizzate allora tutta la vostra dolcezza per mantenere la calma.

Gemelli

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko in amore si prevede una giornata piuttosto ballerina e all’insegna del nervosismo. Siete gelosi di chiunque vi circonda, e ovviamente in particolare del partner. Cercate di non esagerare, perché troppa gelosia può nuocere al rapporto. Evitate quindi le discussioni e spendete le vostre energie per qualcosa di bello. Le cose migliorano in serata.

Cancro

Amici del Cancro, sul fronte lavorativo le cose procedono per il meglio e la vostra carriera è una continua ascesa verso il successo. Potete raggiungere il potere e traguardi importanti, oltre ovviamente ad aumentare i vostri guadagni. Sfruttate i vostri contatti, anche all’estero, o createvene di nuovi. Fortuna al top, potreste magari ricevere un’inaspettata somma di denaro.

Leone

Amici del Leone, prendetevi cura della bellezza e se possibile depuratevi u po’ da tutte le brutture che vi circondano. Trascorrete qualche giorno di relax, magari in compagnia del partner, e prendetevi cura della vostra salute e del corpo, allenandovi e facendo una dieta consigliata da un esperto. Ultimamente avete un po’ sgarrato.

-LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko siete sempre molto calmi e pacati, ma quando l’ansia vi assale perdete facilmente la pazienza e diventate nervosi, a tratti insopportabili. Questo non è mai un bene, perché chi vi circonda potrebbe stancarsi e mandarvi a quel paese. Se avete dubbi o problemi da risolvere, chiedete consiglio a un vostro amico.

Bilancia

Amici della Bilancia, avete tanti impegni da portare a termine ma non per questo dovete trascurare l’amore e i sentimenti. Inoltre non riversate il vostro stress sul partner. Prendetevi cura del look, del corpo e della salute, d’altronde anche l’occhio vuole la sua parte. Tenetevi in forma magari allenandovi in casa. Avete bisogno di leggerezza.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Amici dello Scorpione, l’invito è a sfruttare al massimo il favore delle stelle portando avanti tante attività, soprattutto quelle più remunerative. Dal punto di vista economico infatti potrete siglare nuovi contratti vantaggiosi o compravendite. Leggete però bene prima tutte e clausole e fatevi consigliare da un esperto. Eviterete così brutte soprese.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko è un periodo di grande confusione e incertezza per il vostro segno. Cercate di non cadere in banali provocazioni, d’altronde c’è sempre chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Sul lavoro datevi da fare, portate avanti i vostri progetti, gestite al meglio la vostra rete di contatti e puntate sempre al bersaglio grosso.

Capricorno

Cari Capricorno, avete ottime energie e voglia di far bene. Indirizzatele verso qualcosa di remunerativo e gratificante, portando avanti i progetti ai quali tenete di più. Avete parecchie idee che vi frullano per la testa, anche vincenti, ma c’è bisogno di soldi per finanziarle. Se necessario chiedete un prestito in banca.

Acquario

Amici dell’Acquario, a volte non vi sentite all’altezza delle vostre stesse aspettative. Tirate fuori la grinta e l’autostima che ultimamente è un po’ sotto i tacchi. Dimostrate a tutti il vostro valore. Non avete nulla da invidiare agli altri. Solo se vi amate e credete voi per primi nelle vostre capacità potete sperare che lo facciano anche gli altri.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko questa settimana sarà astratta e parecchio movimentata. Dovete saper scegliere tra l’amore e la ragione. Il momento di prendere decisioni importanti è arrivato. Decidete cose volete essere e fare della vostra vita e vedrete che vi sentirete più rilassati e sereni.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 marzo 2021 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 marzo 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 marzo 2021