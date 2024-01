Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, durante questa settimana di quasi metà gennaio, i nati del segno si sentiranno spinti a esplorare nuovi spazi, sia fisici sia mentali. Sarà il momento giusto per superare i limiti e le barriere.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, molti di voi si concentreranno sul proprio fisico e sulla propria salute al fine di migliorare entrambi. In questo modo sarete costretti a rivedere sia il modo di mangiare sia l’attività fisica da svolgere.

Gemelli

Cari Gemelli, i nati del segno devono stare molto attenti dal punto di vista economico. Stavolta, meglio giocare d’anticipo, pianificando nel dettaglio le entrate e le uscite.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di ritrovare un benessere totale. Forse anche per questo vi state concentrando sulla cura di voi stessi, dandovi magari alla medicina olistica…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 9 gennaio 2024, il segno sentirà forte la chiamata per essere un’attivista che deve difendere le proprie convinzioni o lottare per una buona causa.

Vergine

Cari Vergine, questo segno potrebbe trovarsi in una situazione in cui deve gestire diverse cose contemporaneamente, dovrà diventare equilibrista per non farsi sfuggire qualcosa.

Bilancia

Cari Bilancia, stabile e bilanciata, alla ricerca di un equilibrio perfetto. Ci sono varie situazioni e varie sfaccettature da affrontare, ma ciò che conta è non perdere mai di vista l’obiettivo e la propria stabilità interiore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state provando tantissime emozioni. Tuttavia, come sempre in queste occasioni, piuttosto che spararle in un colpo, meglio gestirle ed esprimerle in modo diretto e conciso.

Sagittario

Cari Sagittario, i nati del segno potrebbero sentirsi attratti dall’oriente o desiderosi di esplorare culture diverse e luoghi lontani. Potrebbe essere una fonte d’ispirazione.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in presenza di situazioni particolari, i nati del segno dovrebbero cercare soluzioni creative per dare un po’ di innovazione. Bisognerà essere capaci di trovare approcci originali per affrontare le sfide quotidiane.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 9 gennaio 2024), il segno sarà flessibile, anche se solido, fornendo innovazione e supporto. Potrebbe giocare un ruolo determinante nel portare avanti idee innovative. Sostenete il prossimo!

Pesci

Cari Pesci, il segno diffonde gentilezza e compassione, come se fosse il suo ruolo naturale. Rappresenteranno una luce, un punto di riferimento.