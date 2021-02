Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 9 febbraio 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, non avete molta voglia di collaborare con gli altri, preferite essere dei battitori liberi. Marte con Urano renderanno le cose ancora più difficili in questo senso. Dovete però imparare a prendere decisioni comuni senza fare troppo gli schizzinosi. Come si suol dire, l’unione fa la forza.

Toro

Amici del Toro, a livello lavorativo dovrete superare una prova non da poco. Cercate di affrontare le difficoltà non con la vostra solita ira, ma con spirito collaborativo. D’altronde fare nuove esperienze, anche se ostiche, è sempre qualcosa che ci arricchisce e che ci portiamo dentro.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di Branko di oggi vi invita a rivedere e mettere in discussione alcune certezze del passato. Oggi potreste ricevere un’inaspettata eredità, magari da qualche lontano parente. In generale ottime opportunità lavorative ed economiche, per cui se dovete chiudere un affare importante, è il momento migliore per farlo.

Cancro

Amici del Cancro, in questo periodo dovete avere una pazienza fuori dal comune. Marte infatti sta sabotando molti vostri piani, cambiandovi le carte in tavola all’ultimo minuto. Cercate di non prendervela troppo e di reagire con sportività, facendo buon viso a cattivo gioco. Altrimenti lo stress prenderà il sopravvento.

Leone

Cari Leone, la paura del Covid giustamente è tanta, e fate bene ad essere molto scrupolosi e attenti a prevenire il rischio di contagio. Non dovete però trascurare tutti gli altri acciacchi o possibili problemi di salute, soprattutto se avete una certa età. I giovani, anche se le palestre sono chiuse, possono allenarsi in casa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko potete gioire perché le stelle sono dalla vostra parte, soprattutto in campo lavorativo. Avete tanta energia e voglia di fare bene, per cui rimboccatevi le maniche e ottenete il massimo. Potete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Non trascurate il partner.

Bilancia

Cari Bilancia, il fine settimana è stato all’insegna del relax. Ne avevate proprio bisogno! Ora che avete ricaricato le pile, siete pronti per ripartire e dare il massimo. Mantenetevi in forma. In amore avete un erotismo e un fascino impressionante, per cui se c’è una persona che vi piace, preparatevi a fare grandi conquiste.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, questa Luna ballerina rischia di giocare brutti scherzi. Troppi continui cambiamenti, infatti, vi destabilizzano. Vorreste maggiori punti di riferimento che al momento non ci sono. Siete più ansiosi del solito. Cercate di essere più razionali, soprattutto nei rapporti con il partner. Ok essere un po’ gelosi, ma non esagerate.

Sagittario

Amici del Sagittario, l’oroscopo di Branko e le stelle prevedono per voi la possibilità di realizzare qualcosa di importante e concreto. Il momento è propizio se dovete finalizzare un affare o mandare in porto un investimento, per esempio comprare casa. Non c’è cosa più bella di avere un proprio spazio da curare e arredare. Sfruttate questo periodo propizio.

Capricorno

Cari Capricorno, è un periodo nel quale vorreste realizzare impegni importanti e concludere affari preziosi. Non è facile ma potreste aver trovato la strada giusta e grazie a contatti preziosi potreste ottenere qualcosa di speciale. Impegnatevi e date il massimo. Solo così raggiungerete fiduciosi la meta.

Acquario

Amici dell’Acquario, il periodo è difficile per tutti. Vorreste poter uscire, viaggiare, conoscere gente nuova, ma purtroppo non è possibile. Approfittatene per riflettere sul futuro e sulle scelte da prendere, in modo da progettare tutto al meglio e non avere poi altri ripensamenti. Il tempo scorre più veloce di quanto pensiate.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi in questo periodo vi siete aperti molto e confidati con i vostri amici più cari, quelli storici. Così avete avuto modo di ricredervi e conoscere meglio chi avete attorno, con tutti i pregi e i difetti. Forse però in fondo vorreste che una di queste amicizie si trasformi in amore.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 febbraio 2021 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 febbraio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 febbraio 2021