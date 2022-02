Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 8 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 8 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, la vostra agenda oggi – 8 febbraio – è piena di impegni. Respirare un po’ di aria fresca vi farebbe bene… Tenete duro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nelle prossime ore non cedete all’agitazione e calmatevi. Oggi le vostre parole possono essere molto pungenti.

Gemelli

Cari Gemelli, nelle prossime ore noterete chiaramente la mancanza di sensibilità da parte di alcune persone e sarete decisi nel migliorare voi stessi.

Cancro



Cari Cancro, non fatevi prendere da vecchie questioni, definite bene i vostri termini. Cercate di rilassare i nervi, ne avete bisogno. Venite da giornate complicate.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 8 febbraio 2022), le vostre scelte saranno molto imporanti. Se riuscirete a superare le vostre resistenze avrete tutto da guadagnare in diversi campi.

Vergine

Cari Vergine, ultimamente siete determinati nel raggiungere i vostri obiettivi. Tenete gli occhi aperti, potreste trovare degli ottimi alleati. Anche inaspettati…

Bilancia

Cari Bilancia, la vita potrebbe sembrarvi più serena e tranquilla se risolverete un problema che vi portate dietro da tempo. Anche se il lavoro occupa molta parte delle vostre giornate cercate di staccare la spina. Un po’ di relax sarebbe l’ideale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, faticherete ad essere socievoli con le persone che vi circondano. La stanchezza si farà sentire ma le stelle vi aiuteranno a superarla.

Sagittario

Cari Sagittario, l’intuizione è favorita, lasciatevi guidare! Attenzione alle dieta, un regime alimentare più equilibrato vi gioverà e non poco.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, oggi – 8 febbraio 2022 – siete sfuggenti, è come se non riusciste a discriminare tra sogno e realtà! Evitate sforzi eccessivi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 8 febbraio 2022), il vostro fascino vi apirirà molte porte! Non siate impazienti e tutto andrà come deve andare.

Pesci

Cari Pesci, optate per il lavoro di squadra e i vostri rapporti personali ne gioveranno e non poco. Il vostro fisico richiede attenzione, così come la vostra mente. Avete bisogno di un pò di relax. Cercatelo!