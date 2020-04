Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 aprile 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, Mercurio e Venere entrano nel segno e regalano entusiasmo, voglia di fare. Siete convinti di poter arrivare al successo, ma dovete utilizzare le giuste strategie per non perdere la concentrazione. Non prendetevi troppo sul serio, perché questo infastidisce chi vi sta vicino.

Toro

Amici del Toro, siete ansiosi e pieni di paure per la vostra prossima impresa? E’ normale e, da tanti punti di vista, anche sano. State uscendo spesso dalla vostra comfort zone in questo periodo, quindi ritenetevi soddisfatti di voi stessi.

Gemelli

Amici dei Gemelli, non dovete essere così titubanti, ma secondo l’oroscopo di Branko dovreste essere più convinti delle vostre scelte. Non potete pensare di avere sempre tutto sotto controllo, e va bene così. Il caso potrebbe portarvi proprio dove in realtà avevate intenzione di andare.

Cancro

Cari Cancro, siete ancora alle prese con alcuni problemi riguardanti la vostra vita sentimentale. Non riuscite a metterla a posto e questo vi fa spazientire, ma non dovreste avere così tanta fretta per questioni così delicate. I single devono guardarsi intorno: per loro è un’ottima giornata.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko oggi è una giornata in cui vi sentirete molto soddisfatti per qualche vostra impresa eccezionale. Riuscirete a non scendere a patti per quanto riguarda una situazione in cui avete già fatto molti compromessi e, stavolta, riuscirete a non tradire i vostri ideali.

Vergine

Amici della Vergine, non è un umore proprio positivo il vostro oggi. Siete molto sospettosi, vedete il complotto dietro ogni sorriso dei vostri colleghi. Cercate di rilassarvi un po’, non tutto il mondo ce l’ha con voi.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, siete sempre più pensierosi e pieni di dubbi, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Non sapete bene che strada prendere perché, di base, non avete fiducia nelle vostre scelte.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di Branko vi vede irritati, nervosi, pieni di dubbi e stress. Avete visto momenti migliori della vostra vita, ma in effetti non sapete bene nemmeno voi come migliorare la situazione. Cercate solo di rilassarvi un po’ e piano piano le cose si aggiusteranno.

Sagittario

Siete sempre pieni di energie per gli altri e mai per voi stessi. Dovreste concentrarvi un po’ di più sulla vostra vita, sui vostri interessi e bisogni. Dovreste volervi un po’ più bene.

Capricorno

Amici del Capricorno, siete molto romantici nella giornata di oggi. Avrete voglia di dedicare un pensiero in più al partner, visto che siete sempre presi da mille questioni e impegni e non avete mai tempo per coccolarvi un po’.

Acquario

Amici dell’Acquario, cercate di andare un po’ più in profondità delle cose. Se vi hanno fatto una proposta interessante, cercate di soffermarvi sui dettagli che non si vedono all’apparenza: c’è una “fregatura” che non avevate notato.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko il vento ha ricominciato a soffiare nella giusta direzione. Lo avete avuto contrario per un bel po’ di tempo, ma le correnti opposte vi hanno molto fortificato e adesso siete pronti a nuove sfide.

