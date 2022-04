Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 5 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 5 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore Venere passerà in Pesci e sarà seguito venerdì da Marte: ciò significa che le relazioni subiranno un calo subito dopo Pasqua.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’amore prende il volo in queste ore: Venere vi sorriderà e con il suo transito in Pesci potrebbe portare nuovi incontri. Anche importanti. Il romanticismo cresce a dismisura. Avanti così.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere in Pesci rende la situazione capricciosa… Si parla di amori spregiudicati e fuori dal comune. Sono promessi molti flirt, anche se complicati da gestire e/o controllare.

Cancro



Cari Cancro, Venere è con voi: il suo passaggio in Pesci, unito a Giove, porterà fortuna e prosperità. Dal 15 di aprile si aggiunge anche Marte e poi il 20 ci sarà il Sole in Toro: un cielo totalmente con voi, tranne per Plutone…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 5 aprile 2022), finalmente Venere non è più contraria: ottime notizie per l’amore. Organizzate qualcosa con chi amate veramente: darà dei frutti incredibili e importanti.

Vergine

Cari Vergine, Venere diventerà ostile nelle prossime ore, ma non vi creerà grandi problemi. Vivrete le relazioni con serenità. Il problema potrebbe essere Marte ostile che, appena prima di Pasqua, creerà tensioni un po’ su tutti i fronti. Cercate di mantenere la calma.

Bilancia

Cari Bilancia, si preannunciano dei giorni d’oro per i nati sotto questo segno. Con Venere in Pesci, insieme a Giove, avrete un momento di massima grazia, tanto nel lavoro quanto nella forma fisica.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, prevista un’ottima Venere che offrirà recupero in amore. Chi vive una relazione ritrova l’intesa e la passione mentre i single potrebbero conoscere qualcuno di importante.

Sagittario

Cari Sagittario, Venere capricciosa: si promettono storie contorte. Il problema, però, non è tanto in Venere quanto in Marte che approda a Pesci a partire da venerdì.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una Venere dolce vi porterà un po’ di supporto che non guasta mai: ciò varrà per tutto il mese e smusserà gli angoli oltre che rendervi più attraenti e aperti nei confronti del prossimo. Armonia nelle coppie.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 5 aprile 2022), Venere in Pesci promette una maggiore pratica e attività nel lavoro. Con l’aiuto di Giove porterà situazioni favorevoli e collaborazioni.

Pesci

Cari Pesci, Venere entrerà nel vostro segno e si unirà a Giove: ciò aumenterà il fascino e vi aiuterà a porvi nel migliore dei modi con il prossimo. Mettetevi in gioco e fate nuove conoscenze.