Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 4 gennaio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 4 gennaio 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale dovreste iniziare quella famosa dieta… d’altronde le feste ormai volgono al termine. Siete un po’ sottotono, perché negli ultimi giorni avete accumulato una certa stanchezza. Avete bisogno solo di un po’ di relax, e tornerete in splendida forma.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questo è un buon periodo per il lavoro. Potete costruire qualcosa di davvero speciale e portare avanti i vostri progetti. Le idee non mancano. Inoltre con Venere in Capricorno anche l’amore presto migliorerà.

Gemelli

Cari Gemelli, sarà una giornata davvero stuzzicante ed emozionante. Un miglioramento che sarà palese. La Luna nel segno dell’Aquario insieme a Mercurio porteranno novità sul lavoro per molti, non fatevi trovare impreparati. Buone notizie in vista.

Cancro



Cari Cancro, giornata ottima per gli affari, le stelle vi assistono. Può essere un momento d’oro per portare avanti una compravendita o chiudere accordi significativi. Non trascurate però il partner per pensare solo al lavoro, finireste per pentirvene.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 4 gennaio 2022), con Luna e Mercurio contrari potete solo aspettarvi una giornata complessa. Ci vuole tanta prudenza, soprattutto se ci sono questioni di denaro in sospeso. Ultimamente avete speso troppo e ora siete in difficoltà.

Vergine

Cari Vergine, giornata davvero entusiasmante per il vostro segno. Potete raggiungere con fermezza tutti i vostri obiettivi. I vostri progetti lavorativi partiranno sotto una buona stella e potete chiudere affari importanti. Che volete di più? Preparatevi a vivere belle soddisfazioni.

Bilancia

Cari Bilancia, attraversate un periodo di forte cambiamento e trasformazione della vostra vita. Inizierà una fase molto più ricca e promettente. Mettete una pietra sul passato e guardate al futuro con ottimismo. I sacrifici vengono sempre ripagati.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, con Giove favorevole potrete ottenere grandi cose, e soprattutto ricevere un po’ di fortuna. Non che durante l’anno appena trascorso vi sia mancati, anzi. A volte tendete a lamentarvi ma non ne avete proprio bisogno. Cogliete al volo le opportunità che vi si presenteranno davanti.

Sagittario

Cari Sagittario, avrete un’energia e una voglia di fare fuori dal comune, con Luna e Mercurio in aspetto positivo e Marte nel segno. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti con entusiasmo. Potete rimettervi in gioco in tutte quelle situazioni che vi hanno lasciato interdetti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, continua per voi un periodo davvero prolifico e interessante. Potrete togliervi belle soddisfazioni e realizzare qualcosa di speciale sia in amore che sul lavoro. Gennaio e febbraio saranno mesi speciali e fruttuosi. Spingete sull’acceleratore perché è il vostro momento d’oro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 4 gennaio 2022), avete tanta energia grazie all’influsso di Venere, potete quindi realizzare tutti i vostri progetti di lavoro. Potete mettere in atto idee che vi ronzano per la testa da tempo e avete tenuto finora nel cassetto. Osate di più.

Pesci

Cari Pesci, questa Luna dissonante può creare problemi sia in amore che sul lavoro. Siate prudenti. Evitate provocazioni e soprattutto di discutere con chi vi circonda. Soprattutto per futili motivi. Se ci sono stati litigi con il partner, non lasciate perdere ma affrontateli e parlatene faccia a faccia.