Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 30 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 30 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, secondo le stelle non siete soddisfatti della vostra vita e immaginate un futuro diverso ma ancora lontano dal realizzarsi. Non limitatevi a fantasticare, ma progettate qualcosa di interessante per il futuro. Non trascurate gli impegni imminenti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la settimana è iniziata in maniera davvero produttiva e frenetica. Il lavoro, con un po’ di impegno, vi darà grandi soddisfazioni. Crescerà così la vostra autostima e la fiducia nelle vostre capacità. Tutti sanno il vostro reale valore, non dovete dimostrare nulla.

Gemelli

Cari Gemelli, ci sono alcune questioni in sospeso da chiarire e che vi tolgono il sonno. Cercate di non pensarci troppo o almeno di fare qualcosa di concreto per risolverle. Non prendete decisioni azzardate, ma può essere il momento giusto per attuare un cambiamento importante.

Cancro



Cari Cancro, oggi siete particolarmente attivi ed energici. Approfittatene per costruire qualcosa di speciale. Questa energia può trasformarsi in autentica passione sul fronte sentimentale. Avete parecchio coraggio, per cui se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza remore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 30 novembre 2021), se ci sono state divergenze e discussioni piuttosto nette con il partner, cercate di parlarvi e chiarire, senza tenervi tutto dentro. A volte infatti tendete a sfuggire alle vostre responsabilità, e non va bene.

Vergine

Cari Vergine, sentite un forte desiderio di libertà e serenità, che non avete purtroppo da tempo. Non prendete decisioni avventate, ma mantenete la calma. Come si dice in questi casi, contate fino a dieci prima di agire. E anche di aprir bocca, se non volete sparare sentenze non richieste e che possono ferire chi vi circonda.

Bilancia

Cari Bilancia, grazie al supporto e alla vicinanza di una persona speciale, trascorrerete una grande e piacevole giornata. Rasserenatevi e non dimenticate di ritagliarvi un po’ di spazio per voi stessi e le vostre esigenze. Non potete infatti farvi carico sempre e solo dei bisogni degli altri.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, condizione fisica davvero ottimale, ne siete consapevoli ed entusiasti. Ultimamente però vi siete concessi qualche sgarro dal punto di vista dell’alimentazione, cercate di non esagerare se non volete vanificare gli sforzi fatti finora.

Sagittario

Cari Sagittario, qualcuno vi ha attaccato ingiustamente e questo vi fa soffrire. Cercate di essere superiori e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Voi siete pronti a lottare con tutte le vostre forze per dimostrare di avere ragione.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata davvero fortunata e positiva per il vostro segno. Approfittatene e osate di più, sia sul lavoro che nel gioco, anche se senza esagerare. Potrebbe essere la volta buona per chiudere un affare. Rimboccatevi le maniche e costruite qualcosa di speciale con il partner.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 30 novembre 2021), volete convincere gli altri della bontà delle vostre idee e opinioni, ma è poi così necessario? Perché cercate sempre l’approvazione altrui? Inoltre non sempre avete ragione, per cui rischiate di uscirne con le ossa rotte.

Pesci

Cari Pesci, si fanno tante chiacchiere sul vostro conto, ma voi andate dritti per la vostra strada e fregatevene. Tante volte è l’invidia a causare certe maldicenze. Non trascurate la cura del corpo e la salute, soprattutto con questi primi freddi. Copritevi.