Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 29 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 29 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata impegnativa al lavoro perché siete quasi ossessivi e maniacali e questo a lungo andare non è un bene. Create un clima pesante con i colleghi. Non potete prevedere di controllare tutto nei minimi dettagli. Siete stanchi della solita routine, avete voglia di evadere e trasgredire.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi sarà una giornata molto impegnativa sul lavoro, rimboccatevi le maniche e armatevi di pazienza. Sarà una buona occasione per dimostrare a tutti quanto valete. I complimenti e i meriti però non arriveranno subito, ma non temete. Tempo al tempo.

Gemelli

Cari Gemelli, se c’è una persona che vi piace, non vergognatevi e dimostrate tutto il vostro affetto. Fatevi avanti e dichiaratevi, che avete da perdere? Anche per chi vive una relazione stabile, meglio non essere ambigui. Fate di tutto per far capire e dimostrare i vostri sentimenti. La sincerità paga sempre e in ogni campo.

Cancro



Cari Cancro, un incontro speciale darà nuova linfa ai vostri progetti e renderà speciale questa giornata. Non parliamo solo di amore, ma anche di un amico o di un collega. Insomma, uscite e apritevi al confronto con gli altri. Dovete togliervi quella puzza sotto il naso e quella diffidenza che vi spinge a dubitare di chiunque vi stia accanto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 29 marzo 2022), avete dei chiari obiettivi in mente ma non riuscite ancora a raggiungerli, per cui avete la sensazione che state solo perdendo tempo. Seguite il vostro istinto e vedrete che ne uscirete vincitori. Le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Vergine

Cari Vergine, in questo periodo siete ancora più creativi del solito ma non dovete volare troppo con la fantasia. Cercate di restare con i piedi per terra. La fortuna è dalla vostra parte, per cui se avete dei progetti in ballo, potete realizzarli e ottenere grandi risultati. Vorreste avere meno responsabilità, ma è anche un onore. Evitate di cadere nella routine, specie in amore.

Bilancia

Cari Bilancia, questo è un periodo propizio e molto importante per il vostro segno. Non accettate i consigli di nessuno e andate dritti per la vostra strada. Rischiate però di mettere delle barriere tra voi e i mondo. Quindi ok essere consapevoli dei propri mezzi, ma così rischiate di ferire chi vi vuole bene.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non sarà facile fare i conti con una persona testarda e determinata. Ma anche voi sapete il fatto vostro e gli terrete testa. Il consiglio però è di trovare un punto d’incontro. In amore lasciatevi andare di più, mentre nelle amicizie evitate discussioni.

Sagittario

Cari Sagittario, qualche difficoltà nel lavoro, soprattutto se avete delle responsabilità. Non è facile gestire un gruppo e far conciliare idee diverse. In questo si vede la capacità di leadership. Tante iniziative da portare avanti, ma siete stanchi di occuparvi di qualsiasi cosa. Vi manca l’appoggio degli altri.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete le idee chiare e sapete bene dove volete arrivare, ma cercate di non farvi prendere dalla fretta o dal prematuro entusiasmo. Tutto va come vorreste, forse non è proprio così, ma comunque tenete gli occhi aperti perché i problemi sono dietro l’angolo. Avrete nuove responsabilità e questo vi mette ansia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 29 marzo 2022), siete in ottima forma, il cielo vi sorride e le stelle sono dalla vostra parte. Insomma, si può dire che tutto procede per il verso giusto. Eppure resta qualche dubbio, specie nei confronti del partner. Parlatevi e cercate di chiarire.

Pesci

Cari Pesci, un’ottima Luna vi permetterà di tornare con i piedi per terra e non fantasticare inutilmente. Dite ciò che pensate senza freni, ma occhio a non ferire chi vi circonda. Non bisogna essere ipocriti, ma in certi casi un po’ di diplomazia aiuta. In amore nuove emozioni. Nelle amicizie siete molto selettivi. Sapete scegliere bene le persone importanti e quelle con cui confidarvi.