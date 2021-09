Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, potreste avere difficoltà sul luogo di lavoro. Meglio non intervenire e aspettare che le acque si calmino da sole. Ottime opportunità in amore, fate attenzione alla salute.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sul luogo di lavoro avrete il riconoscimento che vi spetta, ma dovete essere meno umili e riuscire a credere più in voi stessi.

Gemelli

Cari Gemelli, il fiuto che avete negli affari non basta: dovete lavorare di più se volete raggiungere determinati risultati. In amore le cose vanno a gonfie vele, ma è arrivato il momento di prendere le cose sul serio.

Cancro



Cari Cancro, attraversate un periodo non semplice dal punto di vista degli affetti e delle collaborazioni professionali. Fermatevi un momento a riflettere sulle cose positive portate a termine fino ad ora e cercate di ripartire più forti che mai.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 settembre 2021), incontrerete diversi ostacoli lungo il vostro tragitto, ma nulla di insormontabile. Anzi, le difficoltà devono stimolarvi a fare sempre di più. Attenzione in amore, meglio non adagiarsi, ma lottare sempre per quello che si vuole ottenere o mantenere.

Vergine

Cari Vergine, tenete sotto controllo la salute e concentratevi su un rapporto professionale, o anche sentimentale, che potrebbe presto chiudersi. Questo non significa che le cose si stiano mettendo male, anzi. Potrebbe semplicemente essere un nuovo inizio.

Bilancia

Cari Bilancia, avete bisogno di ritrovare l’intimità nei rapporti che contano. Molti di voi potrebbero decidere di fare il grande passo: non siate timorosi e lanciatevi senza paura.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata parte con una magnifica idea professionale, che però dovrete mettere a punto in maniera impeccabile. Ottime chance per coloro che stanno ancora cercando l’anima gemella.

Sagittario

Cari Sagittario, lo stress per l’inizio delle attività a pieno ritmo inizia a farsi sentire. Dedicatevi un po’ a voi stessi e cercate di riposarvi quanto più possibile. Vedrete che presto recupererete le forze.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, oggi potreste incontrare delle difficoltà a lavoro, in particolar modo nel rapporto con alcuni colleghi. Cercate di non portare le vostre frustrazioni lavorative a casa, altrimenti avrete problemi anche con il coniuge.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 settembre 2021), ottime opportunità dal punto di vista finanziario. Fate attenzione al vostro fisico: cercate di non stressare troppo il vostro corpo.

Pesci

Cari Pesci, ottime opportunità in amore. Per conquistare la vostra anima gemella, vi basterà utilizzare semplicemente il vostro sguardo sensuale.

