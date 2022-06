Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi – 28 giugno 2022 – vi vedrà protagonisti. Il vostro incredibile fascino vi renderà molto attraenti e non passerete inosservati.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, potreste risentire di un po’ di stanchezza, cercate di prendervi una pausa e coltivate qualche hobby…

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro umore oggi – martedì 28 giugno 2022 – sarà altalenante, non alimentate inutili polemiche e cercate di essere tolleranti verso il prossimo: sia in amore sia nel lavoro.

Cancro



Cari Cancro, potrebbero esserci degli attriti con capi e referenti, pensate due volte prima di parlare e giocate di diplomazia. Se necessario, mordetevi la lingua.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 giugno 2022), la giornata partirà bene, potreste allacciare delle interessanti collaborazioni ponendo le basi di un virtuoso progetto lavorativo, ma non solo…

Vergine

Cari Vergine, siete un uragano di energia: vi darete molto da fare e gli altri apprezzeranno questa vostra incredibile vitalità. Bene così.

Bilancia

Cari Bilancia, non lasciate che dei piccoli malumori casalinghi gettino ombra sulle vostre potenzialità, fatevi avanti per la vostra strada e il successo non tarderà ad arrivare. Coraggio!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cercate di assecondare le esigenze di una persona cara, in questo momento potreste diventare un prezioso punto di riferimento e il vostro sostegno varrà oro.

Sagittario

Cari Sagittario, volete sempre fare mille cose ma poi vi rendete conto che le giornate non sono infinite, ridimensionate gli obiettivi e organizzate al meglio i vari impegni.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, vi sentite più liberi e desiderosi di esplorare nuovi orizzonti. Se vivete una relazione stabile e un po’ stantia, potreste convincere il partner a fare un viaggio. A dare una scossa.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 giugno 2022), la giornata va a rallentatore, non rammaricatevi se non tutto procede nel verso che desiderate. Presto ci saranno interessanti novità.

Pesci

Cari Pesci, siete un turbinio di emozioni, vi interessa una persona ma non sapete se lei o lui ricambia. Non temete e buttatevi, potreste rimanere piacevolmente sorpresi.