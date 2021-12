Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore otterrete quello che volete già da tempo ma per il quale non eravate ancora pronti. Non dovete essere sempre iper preparati per cogliere le occasioni…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’autenticità non è qualcosa che puoi descrivere o definire facilmente perché è diversa per ogni persona. L’onesta bontà è la nota prevalente.

Gemelli

Cari Gemelli, i riflettori oscillano su di voi per una buona ragione. Avete dimostrato di sapere cosa fare nel suo splendore. Vi siete guadagnati questa attenzione. La vostra pratica sta dando i suoi frutti.

Cancro



Cari Cancro, quando trovate soddisfazione nell’essere bravi in qualcosa, nell’amare e nell’apprendere, vi sentite davvero ricchi. Vi sentite bene. Sforzatevi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 dicembre 2021), è normale essere insicuri ogni tanto. Scavate un po’ più a fondo per trovare il solido nucleo di fiducia che vi ha spinto a rischiare in primo luogo.

Vergine

Cari Vergine, l’opportunità della giornata è il lavoro che porta a più lavoro seguito dalla profonda soddisfazione nel averlo fatto bene. Con passione.

Bilancia

Cari Bilancia, coloro che non si scaldano con molte persone si sentiranno al sicuro con voi. La vostra connessione con persone di generazioni diverse sarà particolarmente piacevole.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete una forte inclinazione a come dovreste trascorrere questi momenti. Non fatevi ingannare pensando che le altre persone intorno a voi lo sappiano meglio. La vostra strada è la migliore per voi.

Sagittario

Cari Sagittario, qualunque sia l’umore che vi colpisce, viene amplificato dai dettagli della giornata. Proprio quando pensetete di non poter essere più felici, lo sarete.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, l’unico modo per eliminare i nodi dal vostro piano è iniziare a lavorarci. Nelle prossime ore riuscirete a sistemare tutto e ripartire.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 28 dicembre 2021), risolvere i problemi vi rende più intelligenti, non vedete i problemi come frustranti ma come sfide.

Pesci

Cari Pesci, potreste avere l’impulso di salvare cose che non vi saranno di grande utilità. Se non siete totalmente convinti del valore intrinseco di qualcosa, scartatelo.