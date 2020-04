Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 28 aprile 2020:

Ariete

Cari Ariete, l’influenza di Urano sull’aspetto materiale durerà per anni, dovete essere però pronti ad affrontare i cambiamenti. Qualche volta potranno essere a vostro favore, altre volte invece no. Impegnatevi sin da subito in qualcosa di più competitivo ed eccitante, approfittate di Saturno in Acquario e Mercurio in Toro, cambiate anche direzione se lo credete utile.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko state vivendo un periodo difficile per le comunicazioni, le vostre opinioni sono ostacolate da quelle degli altri, potrebbero insorgere anche contrasti, visto che Saturno in Acquario rappresenta le autorità. Giove però è positivo ed è dalla vostra parte, stimola le questioni finanziarie. Occhio alla salute.

Gemelli

Cari Gemelli, siete i figli prediletti di Mercurio, oggi il vostro astro guida non vi disturba, anzi strizza un occhio al campo del successo, occhio però alle parole che vi escono di bocca, anche a quelle che scriverete. Non dovete affrontare le cose con rabbia e velocità, siate razionali e calmi.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko Venere in Gemelli non tutela il vostro amore, ma non è comunque ostile, non createvi strane fantasie circa infedeltà e quant’altro, approfittate della Luna nel segno per rendere questa notte d’amore magica. Marte freme, Mercurio vi ispira con parole dolci da stupire il coniuge in positivo.

Leone

Cari Leone, secondo Branko quest’oggi siete obbligati a essere più cauti, soprattutto quando sopraggiungono aspetti planetari così impegnativi. Mercurio in Toro quadrato a Saturno in Acquario vi mette alla prova dal punto di vista professionale. Non dovete esagerare, anzi, cercate di smorzare l’atmosfera come Venere che vi vuole bene e ve lo dimostra.

Vergine

Cari Vergine, che meraviglia queste stelle, basta guardare Mercurio positivo che stimola la positività della mente, siete pronti a impegnarvi seriamente nel lavoro, cacciar fuori l’inventiva e portare a casa nuovi affari. Urano in aspetto migliore stimola gli affari. Potete conquistare anche una casa all’estero, l’importante è non perdere tempo.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna in Cancro opposta a Giove vi renderà un po’ agitati, soprattutto in famiglia, arrivano nuove nuvole di tempesta. Per fortuna nel campo professionale le nuvole in arrivo sono stimolanti, approfittate dell’impulso positivo per darvi agli affari.

Scorpione

Cari Scorpione, le stelle sono già abbastanza complicate, non potete permettere anche alle persone di complicarvi ulteriormente la vita, non lasciate che intacchino i vostri sogni, difendeteli ad ogni costo. Mercurio batte contro Saturno ma brilla nel cielo una Luna molto romantica accompagnata da Venere che le regala il giusto tocco erotico.

Sagittario

Cari Sagittario, avete deciso di impegnarvi in campi nuovi, siete obbligati forse anche dalle circostanze, ma le stelle sono positive e vi vogliono impegnati e positivi. Mercurio da ieri in Toro si comporta da bravo lavoratore, l’aspetto con Saturno in Acquario potrebbe diventare un trauma per altri segni ma non per voi, anzi, vi aiuta a risolvere problemi legati alla burocrazia.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko c’è qualche somiglianza tra i vostri aspetti e quelli della Bilancia, entrambi trovate l’opposizione Giove-Luna fastidiosa per lo stomaco, ma sicuramente con una grande attenzione rivolta al successo professionale. Non ci sono nemici nascosti, sapete bene chi vi rema contro.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko per voi arriva una prova di bravura, la quadratura di Saturno in Acquario con Mercurio in Toro stimola la vostra ambizione, viaggiate con cautela, poggiando bene i piedi per terra. Donne, rinunciate ai tacchi alti, almeno fino al 13 maggio.

Pesci

Cari Pesci, i vostri avversari sono alle vostre spalle, ben nascosti da Saturno in Acquario con Marte, tenete gli occhi aperti, la vostra battaglia non è ancora finita. La Luna in Cancro così splendida quest’oggi riaccende la luce della speranza, tutto diventa più chiaro, sarete motivati e punterete dritti alla vittoria.

