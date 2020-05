Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi martedì 26 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko trovate sempre il tempo per trascorrere ore giocose con i vostri amici nonostante il ritmo dinamico della vostra vita, a volte fin troppo accelerato. Avete bisogno di respirare a pieni polmoni, siete stanchi delle discussioni. Non manca qualche attacco alle persone vicine anche oggi, meglio ignorare.

Toro

Cari Toro, secondo Branko sarete premiati per il vostro lavoro, cambiamenti in vista voluti o no, ve la caverete in ogni circostanza. Occhio soltanto a non lasciarvi condizionare dalla simpatia o antipatia che vi suscitano determinate persone. Concedetevi un po’ di divertimento con il partner.

Gemelli

Cari Gemelli, avete vinto la vostra battaglia professionale con questa luna nuova, gli affari garantiscono soddisfazioni in questo periodo, siete sempre in tempo per realizzare altro. Luna fino a sabato molto attiva, Mercurio nel segno fino a giovedì vi spingerà a pensare ai vostri interessi.

Cancro

Cari Cancro, gustate i piccoli piaceri della vita, non dovete creare necessariamente dei capolavori ogni giorno, basta però essere attenti e costanti. Lotte per la supremazia sono estenuanti, durano anche un anno, sono ormai datate e noiose. La Luna nel segno canta, le notti di maggio sono un incanto, gli amanti hanno una Luna nel cielo che fa sognare.

Leone

Cari Leone, Luna in Cancro oggi, Luna in Leone domani. In entrambi i casi, secondo Branko, il passaggio sarà importante per la famiglia e per i rapporti con le persone care. Causa Marte e Saturno potreste risultare un tantino aggressivi, sarà difficile gestire la situazione. Dopo mesi stressanti per il lavoro vi meritate una Venere spensierata.

Vergine

Cari Vergine, avete dei viaggi da programmare, in qualche modo riuscirete a organizzarvi, Mercurio tra due giorni inizia un transito in Cancro molto stimolante, la Luna sarà molto piacevole. Quello che farete con Saturno positivo arriva al successo, guadagno, bisognerà aspettare un po’.

Bilancia

Cari Bilancia, perché darsi tanto da fare oggi con l’instabile e faticosa Luna in Cancro opposta a Giove quando tra 24 ore la stessa Luna sarà in aspetto positivo per voi e con Venere, Saturno? Una discussione di natura burocratica dovrebbe essere risolta positivamente per voi entro il 31.

Scorpione

Cari Scorpione, questo cielo di fine maggio secondo l’oroscopo di Branko vi consente di vivere e rivivere le emozioni di un tempo. Urano vi riserva ancora incontri folli, perderete la testa per qualcuno, storie forse non proprio glamour ma carnalì. Quando vi innamorate non badate tanto allo stile.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko questa Luna nuova è ormai passata, la prossima sarà primo quarto in Vergine, forse diversa perché annuncia possibilità di successo, cosa molto probabile osservando Mercurio da giovedì non più contro, ma già domani avrete una regale Luna che vi aprirà il portone di un palazzo signorile.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo Branko quest’oggi ci sono dei punti vulnerabili nel vostro oroscopo, queste Lune del 2020 non hanno precedenti e dovete adeguarvi, il pensiero però vola libero. Questa Luna opposta a Giove mette sotto esame la giustizia, avvocati e giudici, non aiuta ad ottenere ciò che si spera.

Acquario

Cari Acquario, non è così difficile ritrovare la serenità secondo Branko, basta soltanto allontanarsi dalle persone che vi mettono in agitazione soltanto con la loro presenza e il gioco è fatto. Siete fati così, le antipatie nascono dall’istinto e raramente vi sbagliate. Solo in amore vi è successo qualche volta di aver sbagliato giudizio, ma alla fine avete pagato il prezzo della vostra avventatezza.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko sarà bello questo passaggio della Luna in Cancro, le tensioni provocate il 22 lasciano posto alla leggerezza di fare e amare. I sentimenti positivi hanno un ruolo importante nella vostra vita. Iniziate da subito con nuovi progetti anche nel campo professionale.

