Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 26 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, oggi un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto. Volete essere circondati da chi vi fa star bene, e allontanare chi non vi manda buone sensazioni. Volete sentirvi liberi e poter dichiarare senza problemi i vostri sentimenti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovete riprendere in mano la vostra vita e le redini di ciò che avete da fare. Ultimamente infatti è come se aveste perso la bussola, dovete riconquistarla capendo bene dove stato andando. Sul lavoro avete un ruolo centrale e questo comporta grosse responsabilità.

Gemelli

Cari Gemelli, vi sentite intimiditi e preoccupati, forse perché non tutto sta andando secondo i vostri piani. Cercate di non prendervela troppo e mantenete la calma. La posta in gioco è piuttosto alta, cercate di riflettere bene prima di agire. Se dovete prendere una decisione importante, fatelo con coraggio e assumendovene le vostre responsabilità.

Cancro



Cari Cancro, avete una forza e una energia invidiabile. Qualcuno proverà in ogni modo a mettervi il bastone fra le ruote, ma non ci riuscirà. Siete talmente sicuri delle vostre capacità che nessuno può abbattervi. Molto sviluppato il senso pratico. Usate tutta la vostra fantasia. Il successo è vicino.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 26 aprile 2022), dei vecchi rancori potrebbero riaffiorare lasciando qualche brutto strascico. Fate in modo però che ciò non intacchi il vostro umore, anche se non è facile. Vedete le cose sotto una nuova prospettiva. Riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi, pur mettendoci più tempo.

Vergine

Cari Vergine, in questo periodo vorreste sparire nel nulla e diventare un fantasma. Eppure lavorare in squadra vi farebbe bene, perché potreste aumentare il vostro senso di sicurezza. Siete consapevoli di avere uno scopo ben chiaro e siete disposti a tutto pur di realizzarlo. Alcuni colleghi vi daranno forza.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo periodo siete molto presi dalla vostra forma fisica, forse perché la prova costume si avvicina. Inoltre è bene aprirvi e condividere tutte le vostre emozioni, senza remore. Inutile chiudersi in se stessi, lasciatevi andare. Se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vita vi sorride e vi sentite in splendida forma. C’è un grande equilibrio tra ciò che desiderate di fare e ciò che realmente state ottenendo. Dovete metterci tutto il vostro impegno per riuscirci. I dubbi non mancano, per cui non sprecate le vostre energie per cose che non vi entusiasmano.

Sagittario

Cari Sagittario, i vostri amici contano molto e avete tanta voglia di fare il massimo per loro. Il punto è che avete già molti problemi per conto vostro, per cui non sarà facile pensare anche agli altri. Dite in modo chiaro e semplice ciò che pensate. In amore forse non è il momento giusto per trascorrere del tempo insieme, pensate un po’ a voi stessi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state scoprendo tante cose di voi stessi, come non vi capitava da tempo. Ultimamente infatti avete scavato nel vostro animo e avete scoperto lati nascosti del vostro carattere. Il lavoro vive un periodo molto intenso e impegnativo, ma non trascurate gli affetti più cari e la cura del corpo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 26 aprile 2022), avete chiuso un capitolo importante della vostra vita, ma ora è il caso di guardare avanti e non pensare più a ciò che è stato. Come in un libro, voltate pagina e scrivete un nuovo capitolo. Concentratevi su un progetto che vi entusiasma.

Pesci

Cari Pesci, qualcuno che vi è vicino sta tarpando le vostre ali. Voi cercate di andare dritti per la vostra strada e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Vi sentite agitati e inquieti, cercate di mantenere la calma. Se necessario chiedete un consiglio a chi vi vuole bene e ha competenza in materia.