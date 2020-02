Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 25 febbraio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 25 febbraio 2020:

Ariete

Cari Ariete, il vostro compleanno si avvicina e per voi le stelle prevedono finalmente un periodo più tranquillo, con Saturno che vi vorrà bene da qui all’estate. Ritroverete così leggerezza e buonumore. Se ci sono state tensioni con il partner, finalmente ritrovate serenità e feeling. Combattete utilizzando tutta la vostra saggezza.

Toro

Cari Toro, Venere nel segno vi aiuta a portare avanti tutti i vostri progetti, soprattutto in amore. Riuscirete così a dare il meglio e ottenere importanti soddisfazioni, specie con la prossima Luna piena. Dal punto di vista lavorativo potreste ottenere promozioni o nuove opportunità, anche cambiando città. Chi è single potrebbe incontrare una persona che gli farà battere forte il cuore.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Branko dovete ritrovare fiducia in voi stessi e in chi vi circonda. Mercurio vi permetterà di fare chiarezza nei vostri progetti e nelle idee che vi ronzano per la testa. Attenzione sempre alla salute, in modo da non farvi trovare impreparati quando dovrete affrontare sfide importanti. In amore bene i rapporti con il partner e la vostra intimità: grazie a lui vi sentite completi e protetti.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko oggi dovrete prepararvi ad una bella notizia in arrivo che vi renderà particolarmente felici. Da qui all’estate, d’altronde, non avrete più Saturno contro, per cui potrete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Inoltre avete Giove nel segno, per cui le prospettive sono davvero ottime. Per chi ha figli, cercate di creare un dialogo costruttivo con loro.

Leone

Cari Leone, è arrivato il momento di mostrare la vostra forza e tenacia: avrete infatti di fronte sfide importanti, per cui rimboccatevi le maniche e dimostrate tutto il vostro valore. Al momento non ci sono grandi brividi all’orizzonte, ma anche un po’ di serenità e calma non vi farà male. Chi è single forse fa bene a restare ancora un po’ da solo, non sono infatti favoriti nuovi incontri. Vergine Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi dovete cercare di prendervi meno sul serio e godervi le cose per come vengono. Se ci sono state tensioni con il partner perché magari lui vorrebbe qualcosa in più dalla vostra relazione, cercate di parlarvi e chiarirvi. Sul lavoro avete tanta voglia di fare, ma le soddisfazioni migliori arriveranno più in là. L’amore è in assoluto il vostro punto di forza. Siete sexy e carichi di erotismo.

Bilancia

Cari Bilancia, vi siete liberati di tanti impegni, e ora dovete rimboccarvi le maniche e darvi da fare. Una nuova leggerezza vi pervade e vi permette di ritrovare la serenità perduta. In amore venite da un periodo difficile, in cui potreste aver chiuso storie importanti. È il momento piano piano di reagire e provare a conoscere nuove persone.

Scorpione

Cari Scorpione, Marte vi rende sinceri e capaci di dire ciò che pensate realmente. In generale avete un quadro astrale molto positivo, con anche Venere dalla vostra parte che vi protegge. Saturno nel segno vi rende particolarmente nervosi, perché avete nuovi compiti e responsabilità che aumentano lo stress. In amore, se avete chiuso una storia importante, è il momento di reagire.

Sagittario

Cari Sagittario, questo mese di febbraio secondo l’oroscopo di Branko è stato piuttosto positivo per il vostro segno, ma adesso è il momento di rimboccarsi le maniche e impegnarsi per fare bene. Avete infatti voglia di nuove sfide e di provare sensazioni forti. Finalmente siete più aperti e disponibili al dialogo con gli altri: riuscite a rendervi utili con il prossimo ed essere di compagnia.

Capricorno

Cari Capricorno, Saturno vi abbandona da qui a luglio, per cui se dovete prendere delle decisioni importanti, fatelo adesso. Marte e Venere vi rendono disponibili e aperti a nuove conoscenze, soprattutto a livello sentimentale. Eppure i contrasti non mancano, per cui cercate di mantenere la calma. Il vostro rifugio è come sempre l’amore, con Venere che vi protegge.

Acquario

Cari Acquario, Mercurio vi rende particolarmente attenti e sicuri in ogni vostra scelta importante. Per qualche mese, inoltre, avrete Saturno nel segno per cui approfittatene per dimostrare tutta la vostra energia e voglia di fare. Avete superato un periodo sottotono, ma ora siete pronti per ripartire. Anche in amore, se avete vissuto una delusione cocente, è il momento di rialzare la testa.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi siete davvero irresistibili in questa fase finale di febbraio, avete infatti un fascino non indifferente e questo vi permette di fare importanti conquiste. Il vostro erotismo sarà utile anche a quanti vivono una storia lunga e seria da tempo. Date al vostro partner le attenzioni che merita e non dimenticate ogni tanto di fargli qualche sorpresa.

