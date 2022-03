Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 22 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata parte in modo elettrico: come un parafulmine, attirate elettricità attorno a voi. Attenzione… Dovete rimanere con i piedi per terra.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, quella di oggi – 22 marzo 2022 – è la giornata ideale per pianificare al meglio progetti e idee, cercate di fare mente locale. Avete molta energia ma non bruciatela tutta insieme.

Gemelli

Cari Gemelli, nonostante voi abbiate una grande voglia di leggerezza, nelle prossime ore potreste prendere le cose troppo seriamente. Cercate di ridefinire le strategie.

Cancro



Cari Cancro, l’intuito è dalla vostra parte! Questo vi metterà in una luce diversa rispetto agli altri, riuscendo a trovare le giuste soluzioni ai problemi che vi si paleseranno davanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 22 marzo 2022), l’ottimismo è al massimo! Anche la vostra capacità di analisi è piuttosto alta e vi permetterà di ricomporre tutti i pezzi del puzzle.

Vergine

Cari Vergine, probabilmente alcune idee dei colleghi non vi vanno a genio ma cercate di analizzare le cose nella maniera più oggettiva possibile. Vorreste evadere dalla monotonia che ultimamente caratterizza le vostre giornate, ma a volte vi mancano le forze.

Bilancia

Cari Bilancia, passerete del tempo a risolvere situazioni difficili. Siete perfettamente in grado di riuscire in questo compito anche se, alle volte, è il caso di preferire maggiore semplicità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questo periodo la vostra agenda è piuttosto affollata. Cercate di stilare una lista di priorità così da avere ben chiaro quale strategia seguire.

Sagittario

Cari Sagittario, non abbiate fretta nel portare a termine l’obiettivo. Sapete bene che l’impulsività, soprattutto sul lavoro, non paga. Prendetevi il tempo necessario per chiudere bene progetti e trattative.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il vostro umore è al massimo, vi siete svegliati con una grande grinta e voglia di fare! Le idee non mancheranno, sfruttate a pieno la forza di cui godrete oggi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 22 marzo 2022), le vostre emozioni passano da un estremo all’altro, spesso faticate anche voi stessi a comprendervi. Concedetevi del tempo e cercate di fare chiarezza.

Pesci

Cari Pesci, una situazione di incertezza caratterizza il vostro stato d’animo. Anche se non siete completamente sicuri del vostro percorso avete ben chiaro da che parte volete andare.