Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, in questi ultimi giorni dell’anno volete fare di tutto per recuperare il terreno perduto. Dimostrate a tutti di cosa siete capaci e quali sono le vostre qualità. Una settimana nella quale mettere in campo tutte le vostre energie e sconfiggere gli avversari più ostici.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna è dissonante con Saturno e porta qualche fastidio. Non avete un quadro astrale particolarmente brillante. Sentite un gran bisogno di libertà in ogni campo della vostra vita. Chi o cosa vi sta opprimendo?

Gemelli

Cari Gemelli, avete l’impressione che le persone che vi circondano, a cominciare dai vostri cari, siano più aggressivi del solito nei vostri confronti. Evitate situazioni conflittuali e cercate di mantenere la calma. A volte visto questo clima poco pacifico preferite fare un passo indietro.

Cancro



Cari Cancro, in questa settimana dovete fare i conti con parecchi pensieri e preoccupazioni. Siete molto disponibili e vi preoccupate sempre per gli altri, cercando di risolvere i loro problemi. Forse però a volte dovreste concentrarvi maggiormente sui vostri. Urano contro Saturno vi rendono particolarmente pessimisti sul futuro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 21 dicembre 2021), Marte vi dà la giusta carica per raggiungere i vostri obiettivi il prima possibile, anche andando contro tutto e tutti. Alcuni vincoli presi vi asfissiano e vi tolgono la libertà. Valutate se fare un passo indietro.

Vergine

Cari Vergine, sentite di avere la fiducia di chi vi circonda. Specie sul lavoro, le vostre idee saranno particolarmente apprezzate e gradite: sentirete di avere una certa influenza sugli altri. Sensazioni dovute anche alla qualità del vostro lavoro e alla cura che ci mettete in tutto ciò che fate. Rimanete con i piedi per terra.

Bilancia

Cari Bilancia, siete parecchio stressati perché le cose da portare a termine da qui a Natale sono parecchie. Non dovete lasciare nulla in sospeso o darlo per scontato. Ci sono state tante situazioni che vi hanno frenato, ma da qui all’inizio del nuovo anno dovete dare una spinta sull’acceleratore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, molti di voi sono un po’ frenati, soprattutto nelle relazioni interpersonali. Vi sentite quasi impotenti, come se non riusciste ad agire e a muovervi come al solito. Cercate di recuperare una certa serenità perduta.

Sagittario

Cari Sagittario, Marte nel segno vi rende parecchio nervosi e impazienti. Sembra proprio come se vi manchi qualcosa o non riusciate a cogliere la palla al balzo. Sforzatevi, datevi da fare, agite con entusiasmo. Bruciare energie e tossine, in modo da sfogarvi e mettere da parte i cattivi pensieri e questo umore nero.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna vi rende sereni e amati come non mai. Una sensazione di libertà che vi pervade e vi entusiasma, come se vi siete finalmente tolti un peso. Approfittatene e lasciatevi andare. Saturno però non vi fa godere a pieno questa serenità: ce ne vuole ancora prima di ritrovare pienamente fiducia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 21 dicembre 2021), tutto va per il meglio e le stelle vi proteggono. Vi muovete più velocemente e con fiducia in ogni cosa che fate. Saturno e Urano si scontrano, come il passato con il futuro. Così come le restrizioni e il desiderio di libertà.

Pesci

Cari Pesci, questa Luna positiva vi rende di ottimo umore. Non prendete le cose troppo sul serio e questa è un’ottima notizia. Con chi amate troverete finalmente un punto d’incontro. Le persone a voi care vi chiederanno consigli, perché date fiducia ed emanate buone sensazioni. L’umore fa la differenza.