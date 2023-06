Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 20 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 20 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, Urano è complice e vi aiuta a risolvere senza particolari difficoltà una situazione incresciosa, da cui temevate di non riuscire a salvarvi. Continuate a controllare la vostra salute, poiché potreste andare di nuovo incontro a qualche piccolo disturbo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il Sole oggi vi spedisce alcuni dei suoi raggi positivi e vi esorta a prendere al volo alcune occasioni che potrebbero migliorare la vostra condizione lavorativa. In serata i flirt fioccano come neve.

Gemelli

Cari Gemelli, con Saturno che vi guarda con occhio vigile sembrate austeri e severi, quasi irriconoscibili. Se vi sentite giù di morale per questo, non vi chiudete in voi stessi: apritevi agli altri e condividete le vostre emozioni, vi farà stare meglio.

Cancro



Cari Cancro, tra pochissimo il Sole si sposterà nel vostro cielo: tenetevi pronti al lieto evento recuperando poco di buon umore o tono fisico. Venere vi butta giù, ma questa estate deve ancora mostrare le ottime carte che ha in serbo per voi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 20 giugno 2023), questo martedì si prospetta sereno e senza brutte sorprese ad attendervi. L’arrivo del Sole nel segno del Cancro non vi crea particolari disturbi e voi trascorrete una giornata all’insegna delle piccole soddisfazioni.

Vergine

Cari Vergine, la settimana lavorativa è nel suo pieno fermento. Voi però potete anche concedervi una giornata di relax infrasettimanale e scappare da qualche parte al fresco: non vi giudicherà male nessuno!

Bilancia

Cari Bilancia, oggi sembra piuttosto buone per le conquiste spensierate e i flirt stuzzicanti. È un martedì divertente,in cui l’influenza di Venere non dà molto spazio alle situazioni serie. Se l’amore c’è, si farà vivo più in avanti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per voi questo martedì presenta qualche problematica: la causa di ciò è parzialmente attribuibile al Novilunio, che sa causarvi ancora oggi qualche fastidio fisico e momenti di profonda insofferenza.

Sagittario

Cari Sagittario, questo mercurio in Gemelli non fa proprio al caso vostro, come anche il cambio di Luna dell’altro giorno che vi ha messo sul chi va là.. Pensate bene a quello che dovete fare e agite con molta prudenza.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, grazie alle buone stelle nel vostro cielo – almeno fino a domani – il vostro amore è maggiormente protetto dai pericoli esterni. Tuttavia, mettete in conto qualche piccolo contrasto in famiglia o sul posto di lavoro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 20 giugno 2023), il recente Novilunio ha sistemato per qualche verso il panorama astrologico, lasciandovi un momento di pace. Approfittate della passione che emana il pianeta rosso per conquistare chi vi interessa.

Pesci

Cari Pesci, il cielo inizia a tingersi dei colori del timido Cancro. Forse proprio a causa di ciò siete spinti a concentrarvi sulle cose più interiori e ad essere più introspettivi e pensierosi.