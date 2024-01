Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 2 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 2 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, grazie all’influenza delle stelle ritroverà uno spiccato senso di determinazione e positività. Con un po’ di pazienza sarà anche possibile risolvere delle importanti questioni lasciate in sospeso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, a lavoro potrebbero verificarsi momenti di tensione e non mancheranno alcune liti con i superiori. Fortunatamente le cose si sistemeranno e si ritroverà il giusto equilibrio.

Gemelli

Cari Gemelli, grazie ad una spiccata voglia di fare, i nati sotto questo segno ritroveranno il piacere di dedicarsi agli hobby preferiti in compagnia delle persone più care. Anche in amore le cose andranno per il verso giusto. I single potranno incontrare una vecchia fiamma che avevano sottovalutato negli scorsi anni.

Cancro

Cari Cancro, piacevole sensazione di sollievo arriverà nella giornata del 2 gennaio in seguito ad un periodo molto difficile che portava tanta negatività a causa di alcune liti in famiglia. A lavoro arriveranno delle importanti novità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 2 gennaio 2024, sarà un po’ lunatico e questo potrà farlo apparire intrattabile agli occhi delle persone che lo circondano. Grazie al supporto dei veri amici sarà possibile ritrovare la calma e la giusta concentrazione in ambito lavorativo.

Vergine

Cari Vergine, giornata importante per i nati sotto il segno della Vergine. Ci saranno infatti delle occasioni speciali da cogliere al balzo. Inoltre sarà possibile approfittare del tempo libero per pianificare un viaggio con la propria anima gemella.

Bilancia

Cari Bilancia, il desiderio di voltare pagina è davvero forte per la Bilancia: non resta che fare leva sulla propria determinazione e intraprendere con tenacia i propri obiettivi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il 2 gennaio sarà possibile trascorrere una giornata serena. Basterà infatti ritrovare il piacere di stare in compagnia con le persone care e tornare a sorridere.

Sagittario

Cari Sagittario, il 2 gennaio sarà una giornata favorevole per il Sagittario. A lavoro si porteranno a termine con successo dei progetti importanti e in amore arriveranno dei momenti pieni di emozioni e di passione.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è bene fermarsi un attimo e concedersi una pausa per il Capricorno. Il 2 gennaio sarà dunque una giornata particolare in cui riflettere sui propri obiettivi e sulle reali esigenze per ripartire più decisi di prima.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 2 gennaio 2024), grazie ai migliori amici sarà possibile tornare a sorridere e scacciare il nervosismo. Anche il supporto dei colleghi a lavoro si rivelerà utile per ritrovare la positività.

Pesci

Cari Pesci, un periodo complicato in cui non sarà facile fare leva sulle proprie capacità. Occorre quindi ritrovare la fiducia in se stessi e continuare a dedicarsi ai propri progetti senza inutili preoccupazioni. In amore invece saranno necessarie alcune importanti risposte per andare avanti.