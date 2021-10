Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 19 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 19 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, finalmente una giornata di calma che vi permette di valutare il da farsi e gli obiettivi raggiunti. Dovete portare a termine compiti non facili, ma ce la farete. Trovate un momento di solitudine per voi stessi e mettete da parte litigi e incomprensioni. Avete degli obblighi da rispettare: cercate di trovare un po’ di tempo per voi stessi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le cose cambieranno così velocemente che nemmeno riuscirete ad accorgervene. A volte dovete saper fare un passo indietro e cercare di rilassarvi.

Gemelli

Cari Gemelli, portate avanti con entusiasmo i vostri piani e vedrete che non rimarrete delusi. In ambito finanziario ci sono buone notizie e ottime opportunità. Vi state rimettendo in forma e recuperando un certo slancio. Avete tanti bei progetti e l’intenzione di portarli a termine. Che volete di più?

Cancro



Cari Cancro, bisogna seminare se si vuole raccogliere nella vita. Seguite un filo logico e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Prendetevi un po’ di meritato riposo e rimboccatevi le maniche. Avete bisogno di rilassarvi il più possibile dopo un periodo di forte stress.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 19 ottobre 2021), state accettando i vostri limiti e siete consapevoli di cosa non va come vorreste. Ma non potete farne un dramma, dovete anzi accettarlo con filosofia. State ritrovando la vostra energia, ma evitate lo stress causato da discussioni.

Vergine

Cari Vergine, siete sempre disponibili per gli altri e capaci di trovare la parola giusta per risolvere i loro problemi. Cercate di non essere troppo duri nei consigli e nelle vostre azioni. Date il buon esempio e dimostratevi maggiormente disponibili. Avete un ottima forma fisica.

Bilancia

Cari Bilancia, nuovi contratti e opportunità a livello lavorativo. Tessere una rete di contatti nel vostro ambiente è fondamentale. Potete stringere nuove amicizie molto intense e strette. C’è da dire che il vostro cervello è in continuo fermento, avete bisogno di rilassarvi. Fatelo e tutto andrà per il meglio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vivete una condizione molto positiva e sensuale. Al top le relazioni interpersonali. Potete costruire nuovi progetti. State perdendo tempo in questioni di secondo piano, mentre dovreste darvi delle priorità. Questo vi provoca stanchezza.

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di privacy e di ritagliarvi i giusti spazi per voi stessi. Siete in buona forma sia dal punto di vista fisico che psicologico, per cui riuscite a fare tutto senza particolare fatica. Dovete ascoltare di più il vostro corpo, avete necessariamente bisogno di riposo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, a volte risultate impertinenti e prepotenti nel vostro modo di esprimere le cose e i concetti per voi fondamentali. Siete coraggiosi e curiosi, e questo vi darà la possibilità di togliervi grandi soddisfazioni. Cercate di non strafare sempre e riposate un po’.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 19 ottobre 2021), non riuscite a sopportare le persone con una mentalità chiusa e limitata, ma avete bisogno di nuovi stimoli e spazi. Forse il tempo per una pausa e risolvere situazioni spiacevoli è arrivato, inutile tergiversare.

Pesci

Cari Pesci, cercate di creare un clima favorevole intorno a voi. Magari una sorpresa può scongelare un clima nervoso. Non potreste essere in una forma psicologica migliore, anzi è il momento giusto di risolvere un problema spinoso.

