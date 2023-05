Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, potreste tornare utili ad una persona che è alla ricerca di soluzioni importanti e definitive. I vostri consiglio potrebbero essere molto utili.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, un amico o un collega sta attraversando un periodo difficile. È il vostro turno di essere lì per qualcuno che una volta è venuto per voi.

Gemelli

Cari Gemelli, potrebbe sembrare che voi stiate facendo tre passi indietro al lavoro, ma un ritorno alle origini è proprio ciò che potrebbe aiutarvi a riorientarvi.

Cancro



Cari Cancro, la paura del confronto di un socio si mescola alla vostra paura del rifiuto… Si potrebbe creare una tempesta perfetta di incomprensioni. Mettete le vostre carte sul tavolo. Non è così male come pensate.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 16 maggio 2023), le differenze non sono così inconciliabili. Questo non è il momento di risolvere tutti i problemi. Un partner si avvicinerà a voi quando sarà pronto.

Vergine

Cari Vergine, non è divertente avere qualcuno che vi segue al lavoro, ma guardate la situazione in questo modo: la pressione vi tiene all’erta.

Bilancia

Cari Bilancia, avete spinto una relazione fino in fondo. Se non volete che si rompa tutto insieme, fareste meglio a fare marcia indietro ora.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete passato molto tempo per tenere insieme la vostra casa. Siate orgogliosi del modo in cui siete arrivati all’occasione.

Sagittario

Cari Sagittario, un assist dell’ultim’ora vi farà superare un ostacolo. Non rilassatevi ora, non è ancora arrivato il momento. Potreste avere ancora bisogno di un altro favore.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, a volte i migliori investimenti sono personali piuttosto che finanziari. Aiutate le persone senza tornaconto, con il cuore. Il bene fatto comunque prima o poi tornerà indietro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 16 maggio 2023), non potete sempre scegliere le vostre alleanze. Rimanete vicini a coloro che vi hanno sostenuto, anche se non vi piace quello che state facendo.

Pesci

Cari Pesci, non ci vuole molto perché una speculazione venga riconfezionata come un fatto. Considerate la fonte. Potreste scoprire che la verità è stata notevolmente abbellita.