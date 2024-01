Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, tutto lo stress che avete accumulato nei giorni passati potrebbe esplodere proprio nel corso delle prossime ore facendovi sentire un po’ destabilizzati.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di mettere da parte la pigrizia e datevi da fare. Ultimamente avete accumulato qualche chilo di troppo e questo non vi ha aiutato affatto a stare meglio, soprattutto con voi stessi.

Gemelli

Cari Gemelli, è il momento giusto per fare un po’ di piazza pulita nella vostra vita. E’ venuto il momento di capire quali sono i veri amici ai quali dovrete legarvi strettamente anche in futuro e quali sono le persone che dovrete mettere alla porta. Con gentilezza eh, ma alla porta.

Cancro

Cari Cancro, qualcuno potrebbe cercare di rivaleggiarvi o di mettervi i bastoni tra le ruote. In questi casi serve sempre calma e prudenza. Cercate di affilare gli artigli anche per non farvi sorprendere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 16 gennaio 2024, dopo alcune settimane piuttosto grigie, è venuto il vostro momento. La Luna in Ariete porterà delle liete notizie che potrebbero mutare la vostra situazione attuale.

Vergine

Cari Vergine, dovrete cercare di ritagliare un po’ di tempo in più per voi e per i vostri interessi. Cercate di crearvi i vostri spazi che vi serviranno anche a capire cosa volete fare realmente in futuro.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna opposta potrebbe giocarvi brutti scherzi nelle prossime ore. Basterà anche una piccola distrazione per andare incontro a qualcosa di spiacevole. Cercate anche di delegare agli altri alcuni compiti gravosi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, a breve potrebbero verificarsi delle condizioni importanti che potrebbero rendervi più positivi e ottimisti. Chi sta cercando un nuovo lavoro o sta aspettando da tempo una risposta, oggi potrebbe ricevere una chiamata importante magari per fare un colloquio.

Sagittario

Cari Sagittario, Venere nel segno potrebbe regalarvi belle emozioni soprattutto per quanto riguarda l’amore. Non è questo il momento di stare a guardare, meglio essere più intraprendenti per ottenere qualcosa di importante.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna in quadratura potrebbe rallentare i vostri progetti e frenare un po’ le vostre ambizioni. Ovviamente si tratta solo di una fase transitoria che non dovrà preoccuparvi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 16 gennaio 2024), la giornata potrebbe vedervi totalmente assorbiti nella conclusione di un contratto o di un affare importante. Cercate di rimanere sempre concentrati su ciò che state facendo e non concedetevi distrazioni che potrebbero risultare fatali.

Pesci

Cari Pesci, sarete molto impegnati nel risolvere alcune situazioni di carattere pratico. Ci saranno anche delle questioni finanziarie che occuperanno gran parte del vostro tempo.