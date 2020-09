Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 15 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 15 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, quella di oggi sarà una giornata in cui la Luna va in Leone e divide a metà il mese, fin qui l’attenzione era tutta per l’amore e la famiglia, da domani invece esplora questioni pratiche, collaborazioni e associazioni. Il passaggio di Venere è un invito a vivere l’amore con passione e Marte ci mette del suo.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko sono ben visibili i segnali di ripresa nel lavoro, anche se si registra una fastidiosa intromissione della Luna nelle faccende private. Non è lei la colpevole, indagate sul clan delle donne vicine. Riscoprite la bellezza di avere accanto un animale.

Gemelli

Cari Gemelli, con la vostra compagna Vergine avete qualcosa in comune, l’amore per i soldi e per non passare da tirchi provare a ritrovare il piacere di spendere i soldi per voi e per gli altri. Venere nel segno del Leone vi mette nella condizione di saper dare e avere. Mercurio fabbrica monete, serviranno in casa già da domani quando inizia la Luna nuova.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko sotto vari aspetti siete ancora voi il segno del momento per il numero di transiti contrastanti verso il campo professionale e domestico. Se vi interessano gratifiche morali, la Luna troverà l’occasione di premiarvi già domani quando diventa nuova in Vergine. Il problema sono le parole, non siete chiari nelle richieste d’amore.

Leone

Cari Leone, da domenica pomeriggio la Luna si è congiunta a Venere immediatamente e oggi è in trigono perfetto con Marte in Ariete, meravigliose labbra, pelle, capelli, questo vuole sentirsi dire il vostro amore, che si sente un po’ trascurato di recente. Una telefonata a casa se siete lontani fatela. Urano potrebbe creare qualche problema in famiglia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko, quest’oggi dovete liberarsi di qualcosa di vecchio come la notte di Capodanno, sapete come si fa. Già da domani nasce la vostra personale Luna nuova dl 2020 e potrete iniziare un nuovo cammino, le vostre scelte e decisioni in ogni campo sono appoggiate da forze cosmiche di straordinaria efficacia e anche di durata nel tempo.

Bilancia

Cari Bilancia, fate fare qualcosa anche a Venere così bella con la Luna in Leone, l’amore non vi lascerà in disparte in questo periodo, aprirà presto il vostro mese zodiacale per molti di rigenerazione. Mercurio nel segno vi suggerisce le parole adatte per riconquistare chi avete perso, lasciate fare alle stelle.

Scorpione

Cari Scorpione, Marte – il ostro pianeta – resta ancora qualche mese in Ariete, un segno che influenza il vostro lavoro e le vostre amicizie, che possono darvi aiuto e sostegno in questo periodo. Ora il pianeta è retrogrado, potrebbe portare a galla un’opportunità di successo che pareva essere sfumata.

Sagittario

Cari Sagittario, Martedì è il giorno di Marte e per molti mesi nel vostro punto d’amore, Venere è con Marte, oggi pure la Luna tende verso il pianeta della passione fisica, vi getterete tra le braccia di qualche amore se non ne avete uno. Bene gli incontri di lavoro.

Capricorno

Cari Capricorno, in autunno dovrete allontanarvi dal vostro ambiente secondo Branko, Sole e Marte opposti e contro di voi creano una situazione professionale non facile, un breve distacco vi farà respirare, tornerete agguerriti come si deve. Non c’è urgenza, in questi giorni sarete illuminati da Sole e Luna congiunti in Vergine, un aspetto che fa nascere Luna nuova di settembre.

Acquario

Cari Acquario, la posizione di alcuni pianeti anche se non negativi richiama l’attenzione sulla salute e il benessere generale secondo l’oroscopo di Branko. Marte in Ariete è una forza per i contatti quotidiani di lavoro, ma non può darvi aiuto fisico. Così sentite la negatività anche di Luna-Venere, siate prudenti quest’oggi.

Pesci

Cari Pesci, Luna in Leone può diventare magnifica per questioni di lavoro, promuovere gli affari, ma domani sarà diversa in Vergine, non ci sono certezze necessarie per le collaborazioni, occhio all’ambiente professionale, bisogna essere prudenti.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 15 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 15 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 15 settembre 2020