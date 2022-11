Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 15 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 15 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi riuscirete a trovare un accordo e a non discutere. Dovete essere orgogliosi di voi stessi, delle vostre capacità. Cercate però di restare calmi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata da dedicare alla famiglia, agli affetti: dovete ricaricare un po’ le batterie, ma l’energia non vi manca di certo. Avete bisogno di fare chiarezza nel vostro cuore e dovete dire quello che pensate a chi vi sta vicino.

Gemelli

Cari Gemelli, non potete dire sempre di sì a tutto, a volte bisogna imparare a rifiutare. E oggi – martedì 15 novembre – dovrete farlo, sempre mantenendo la calma. Cercate di ponderare tutto e di riflettere prima di fare delle scelte…

Cancro



Cari Cancro, siete gentili, la fortuna è dalla vostra parte. E chi vi sta vicino vi ama sempre di più. Bene gli incontri, ottime le conversazioni: continuate così perché la strada è quella giusta!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 15 novembre 2022), state pensando già al futuro e vi tocca prendere una decisione importante. Prima di decidere dovete riflettere bene. A fondo.

Vergine

Cari Vergine, attenzione alle discussioni, dovete mantenere la calma perchè gli incontri sono favoriti in questo periodo. Bene la forma fisica, ma non esagerate sul lavoro: dovete riposarvi un po’…

Bilancia

Cari Bilancia, siete un po’ distratti, avete veramente tanti pensieri e molte responsabilità. Cercate di mantenere la calma perché sarebbe un peccato fare casini proprio ora…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, tutto attorno a voi procede a gonfie vele e le soddisfazioni sono dietro l’angolo. Dovete solo fare attenzione perché potreste discutere con una persona importante.

Sagittario

Cari Sagittario, avete tante responsabilità, progetti e impegni da portare a termine in questo momento della vostra vita. Non perdete la concentrazione: dovete capire quali sono le vostre priorità e andare avanti!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, siete a vostro agio con tutti, gli incontri sono favoriti e anche i rapporti con gli altri. Oggi, però, cercate di prendervi cura di voi stessi, del vostro corpo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 15 novembre 2022), dovete superare dei limiti, andare oltre e pensare al futuro. Ma prima dovrete riposare un po’ perché avete sempre tanti impegni e poco tempo per voi stessi!

Pesci

Cari Pesci, le nuove conoscenze, soprattutto in vista del futuro, sono favorite. Le idee non vi mancano, ma dovete ascoltare di più il vostro corpo e capire come muovervi.