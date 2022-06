Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi – 14 giugno 2022- va un po’ a rallentatore, non spazientitevi se alcuni progetti sembrano non andare nella direzione sperata. Recupero previsto già da domani.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata di oggi vi vedrà con una marcia in più, bene gli studenti che supereranno a pieni voti una prova importante. Favorite le relazioni sociali. Cogliete l’occasione…

Gemelli

Cari Gemelli, in queste ore sono favoriti i lavori creativi, presto si apriranno nuove e interessanti collaborazioni. Con i capi, mettete nero su bianco quali sono le vostre reali esigenze in questo momento.

Cancro



Cari Cancro, siete di ottimo umore e questo vi spinge a portare avanti i vostri progetti con una grinta invidiabile. Continuate così, i risultati non si faranno attendere di certo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 giugno 2022), la vostra determinazione nelle prossime ore si farà sentire! Per quanto riguarda il lavoro, se sul tavolo ci sono dei nuovi progetti, non esitate a dire la vostra.

Vergine

Cari Vergine, dovete prestare maggiore attenzione alle spese, analizzate con calma le vostre reali necessità e tutti i nodi verranno al pettine. In amore, potreste fare la conoscenza di una persona importante.

Bilancia

Cari Bilancia, l’aria è un po’ tesa, se con il partner c’è qualcosa che non va meglio parlarne subito. Non trascurate i problemi. Attenzione a non alimentare polemiche sul lavoro. Mordetevi la lingua se necessario.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete davvero una bella energia e un’ondata di positività vi travolgerà! Questa carica non passerà inosservata alle persone che vi girano intorno.

Sagittario

Cari Sagittario, ci sono stati dei malumori nella coppia? Cercate di metterci una pietra sopra e andare avanti! Belle novità in arrivo sul lavoro nel corso delle prossime settimane.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in queste ore molti di voi vorrebbero levarsi un peso o almeno avvertono questa sensazione. Evitate le polemiche e cercate di non diventare intolleranti, soprattutto con una persona del segno dei Pesci.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 giugno 2022), la creatività è il vostro punto forte e anche quest’oggi potrebbe regalarvi degli ottimi spunti di lavoro! Favorite le collaborazioni e i contatti con altre città.

Pesci

Cari Pesci, ultimamente alcune questioni familiari vi hanno assorbito. Cercate di rilassarvi e di fare mente locale, presto la situazione diventerà più chiara!